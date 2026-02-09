"ייגמר לכם הדלק": מכלית הנפט נתפסה לאחר מרדף דרמטי | צפו

כוחות צבא של ארצות הברית עלו היום (שני) על מכלית נפט בים ההודי לאחר מרדף שהתחיל מהים הקריבי, כך מסר שר ההגנה פיט הגסת’.

שר ההגנה האשים את הספינה בהפרת החסימה שהטילה וושינגטון על כלי שיט הנתונים בסנקציות ונעים אל או מתוך ונצואלה. בפוסט ברשת X כתב היגסת’ כי העלייה על המכלית המכונה Aquila II בוצעה ללא תקריות, וציין כי הספינה ניסתה להימלט אך הצבא עקב אחריה.

ה‑Aquila II, מכלית מסוג Suezmax, יצאה מתחומי המים של ונצואלה בתחילת ינואר כחלק מצי של ספינות, ונשאה כ‑700,000 חביות נפט כבד שנועדו לסין. רוב המכליות בצי זה שבו לוונצואלה או נתפסו על ידי כוחות אמריקאיים.

הגסת' ציין כי הספינה פעלה בניגוד ל”חסימת הספינות” של ארצות הברית באזור הקריבי, והוסיף כי הצבא עקב אחרי הספינה מהקריביים ועד לים ההודי, תוך שהוא מזהיר כי "ייגמר לה הדלק" לפני שתצליח להימלט.