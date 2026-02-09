הנסיך לשעבר אנדרו, אחיו של המלך צ'ארלס השלישי, ממשיך להביך את משפחת המלוכה ככל שמסמכי אפשטיין נחשפים לציבור הרחב על ידי משרד המשפטים האמריקני.

לאחר שגורש בימים האחרונים מבית משפחתו בעקבות החשיפות האחרונות, כעת מתברר כי הנסיך חשוד גם בהעברת מידע סודי רגיש ומסווג לידיו של ג'פרי אפשטיין, העבריין המורשע ששם קץ לחייו בכלא האמריקני.

לפי החשיפה של BBC, הנסיך שיתף חומרים סודיים עם אפשטיין בזמן ששימש כשליח סחר של הממלכה בשנים 2010-2011.

"מיילים מתוך אוסף תיקי אפשטיין שפורסמו לאחרונה מראים את הנסיך לשעבר מעביר דיווחים על ביקורים בסינגפור, הונג קונג ווייטנאם ופרטים סודיים על הזדמנויות השקעה", אומרים ברשת הבריטית.

לפי ה-BBC, אנדרו שיתף את אפשטיין במסמכים שקיבל על נסיעות הסחר שביצע באסיה כנציגה של הממלכה - 5 דקות בלבד לאחר שקיבל אותם מעוזרו.

מהתחקיר עולה כי אפשטיין שיקר גם ביודעין בראיון לרשת BBC, כאשר טען שניתק את קשריו בתחילת דצמבר עם העבריין המורשע. מהמיילים עלתה התכתבות בין השניים בסוף אותו החודש, בו הציע אנדרו לאפשטיין השקעה באפגניסטן, באזור שנשלט בידי צבא הממלכה באותם שנים.

הנסיך לשעבר אנדרו עזב לפני כשבוע את הנכס ששימש אותו בלשכה המלכותית בווינדזור ועבר להתגורר בחוות ווד שבאחוזת סנדרינגהאם בנורפוק.

המעבר בוצע בהמשך להודעת ארמון בקינגהאם מאוקטובר האחרון, לפיה עליו לפנות את הלשכה במקביל לשלילת תאריו המלכותיים. ההחלטה על הדחתו התקבלה בשנה שעברה בעקבות הצטברות טענות ותהיות בנוגע למערכת היחסים שניהל עם ג'פרי אפשטיין. כיום שוכן אנדרו בנכס בנורפוק באופן זמני, עד לסיום עבודות השיפוץ בבית הקבוע שאליו הוא עתיד לעבור.