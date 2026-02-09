כיכר השבת
מודל לחיקוי?

יורים באוויר, ברגל - ובעיטה: כך מטפלים ברוסיה בתוקף חמוש | תיעוד

תיעוד שמתפרסם בימים האחרונים ברשתות החברתיות מראה את אופן הטיפול של שוטרים רוסיים בחמוש שאיים לעברם בסכין | בתיעוד ניתן לראות את החמוש מאיים על השוטרים ממרחק קצר, אלו מבצעים ירי באוויר ולאחר מכן ברגלו - ומפילים אותו לקרקע (מעניין) 

תקרית הירי ברוסיה
תקרית הירי ברוסיה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
תקרית הירי ברוסיה (צילום: לפי סעיף 27א)

תיעוד של אלים ב מעורר ויכוח ברשתות החברתיות על גבולות השימוש בכוח משטרתי.

סרטון ויראלי מציג ירי ובעיטות של שוטרים לעבר חשוד חמוש בסכין, תוך שהגולשים חלוקים בין שבחים על ריסון לבין ביקורת על אלימות מיותרת.

הסרטון, שפורסם ברשת החברתיות וצבר אלפי תגובות ושיתופים, מציג את השוטרים המקומיים כשהם פועלים בשיטה מדורגת של שימוש בכוח נגד אדם חמוש בסכין שאיים על חייהם בכביש מושלג במהלך הלילה. בעוד חלק מהצופים רואים בפעולה מודל מקצועי של נטרול סכנה תוך הימנעות מהרג, אחרים מבקרים בחריפות את השלבים האחרונים של המעצר.

​בסרטון, שצולם תחת תנאי מזג אוויר חורפיים, נראים השוטרים מבצעים תחילה ירי אזהרה באוויר. לאחר שהחשוד לא השליך את נשקו, בוצע ירי מכוון לעבר רגלו שהביא לנפילתו. מיד לאחר מכן, התיעוד מראה את השוטרים משתמשים בבעיטות כדי להשתלט פיזית על החשוד השרוע על הקרקע ולנטרלו סופית.

​"המשטרה הרוסית צריכה לאמן את המשטרה האירופית", נכתב באחת התגובות שזכו לתמיכה רחבה, כביטוי להערכה על כך שהאירוע לא הסתיים בירי קטלני למרכז גוף החשוד, כפי שקורה לעיתים קרובות בתקריות דומות בארצות הברית. מנגד, גולשים אחרים טענו כי "ניתן היה לוותר על שלבי הירי באוויר והבעיטות", כשהם רומזים כי האלימות לאחר הנפילה הייתה בגדר ענישה ולא לצורך מבצעי.

