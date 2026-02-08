ארגוני זכויות אדם דיווחו בתחילת החודש כי שלטונות צפון קוריאה הוציאו להורג בני נוער שצפו בסדרת הטלוויזיה הדרום-קוריאנית הפופולרית "משחקי הדיונון", והאזינו למוזיקת קיי-פופ - ז'אנר שמקורו גם הוא בדרום קוריאה.

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל ציטט עדות של נמלט שיש לו קרובים במחוז יאנגאנג, שטען כי אנשים, כולל תלמידי בית ספר, הוצאו להורג על צפייה בסדרה המדוברת.

בנוסף, תועדו מקרים של עבודת כפייה והשפלה פומבית על צריכת מדיה דרום-קוריאנית במקומות אחרים במדינה, במיוחד בקרב אלו שאין בידיהם כסף או קשרים פוליטיים. אחד הנמלטים, קים ג'ונסיק, בן 28, סיפר כי בדרך כלל תלמידי תיכון שנתפסים מקבלים אזהרות אם למשפחתם יש כסף, אך הוא עצמו לא קיבל עונש משפטי בזכות קשריו.

לדבריה של שרה ברוקס, סגנית מנהלת אזורית של אמנסטי אינטרנשיונל, "השלטונות הפלילו גישה למידע בניגוד לחוק הבינלאומי, ואז אפשרו לפקידים להרוויח על חשבון אלו שחוששים מעונש. מדובר בדיכוי עם שכבת שחיתות, שפוגע במיוחד באלו שאין בידיהם עושר או קשרים".

היא הוסיפה כי "הפחד של הממשלה ממידע חיצוני הציב את כל האוכלוסייה בכלוב אידיאולוגי, חונק את הגישה שלהם לדעות ומחשבות של בני אדם אחרים". לדבריה, "אנשים שמנסים ללמוד על העולם מחוץ לצפון קוריאה, או לחפש בידור פשוט מחוץ למדינה, עומדים בפני העונשים הקשים ביותר".

כמה נמלטים סיפרו לארגון זכויות האדם כי הם נדרשו להיות עדים להוצאות להורג פומביות בזמן לימודיהם בבית הספר, תוך כדי תיאור הפרקטיקה כחלק מהדרכה אידיאולוגית שמטרתה להרתיע חשיפה לתרבות זרה. קים אונג'ו, בת 40, אמרה: "כשהיינו בגיל 16–17, בבית ספר, לקחו אותנו להוצאות להורג והראו לנו הכל. אנשים הוצאו להורג על צפייה או הפצה של מדיה דרום-קוריאנית. זה חינוך אידיאולוגי: אם תצפה, זה יקרה גם לך".