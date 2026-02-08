כיכר השבת
מלחמה בשחקים

תיעוד מטורף: מטוס F16 האוקראיני נגד כטב"ם איראני | כך זה הסתיים

מטוס F16 אוקראיני נצפה מיירט כטב"ם איראני ששוגר על ידי רוסיה | מדובר בשיטת יירוט ייחודית באמצעות מקלע - במקום שימוש בטילים יקרים (בעולם)

מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר האוקראיני הפיל כטב"ם מתאבד רוסי מסוג "שהאד" באמצעות שימוש בתותח הוולקן המובנה במטוס.

התיעוד מהאירוע, שהופץ היום ברשתות החברתיות, מציג את מטוס הקרב כשהוא מתקרב לטווח קצר מאוד מהכטב"ם ויורה לעברו צרור קצר שהביא לפיצוצו המיידי ולהתרסקותו.

​השימוש בתותח ה-M61A1 וולקן בקוטר 20 מ"מ מסתמן כפתרון מבצעי יעיל וחסכוני עבור חיל האוויר האוקראיני.

במקום להשתמש בטילי אוויר-אוויר מתקדמים ויקרים, הטייסים בוחרים בנשק זה המותאם במיוחד להתמודדות עם כטב"מים הטסים במהירות נמוכה יחסית של כ-200 קילומטרים בשעה. מקרים דומים של הפלות באמצעות תותח דווחו כבר במהלך השנה האחרונה, כחלק מהניסיון לשמר את מלאי הטילים המוגבל.

​מטוסי ה-F-16, שהועברו לאוקראינה על ידי מדינות ברית נאט"ו ובהן דנמרק, הולנד ובלגיה, הפכו לעמוד השדרה של מערך הגנת השמיים במדינה.

לפי נתונים עדכניים, מטוסים אלו מבצעים כיום כ-80 אחוזים מכלל משימות יירוט טילי השיוט והכטב"מים. במהלך מתקפות רחבות היקף, נדרשים הטייסים לעיתים ליירט מספר רב של מטרות בגיחה אחת, מה שמאלץ אותם להסתמך על התותח המובנה לאחר התרוקנות מארזי הטילים.

​הפעילות האווירית מתבצעת על רקע הסלמה בשיגורים הרוסיים, הכוללים מאות כטב"מים מדי חודש לעבר יעדים אזרחיים ומתקני תשתית.

הצורך בהתמודדות עם כמות גדולה של מטרות הוביל את אוקראינה לפתח שיטות יירוט מגוונות, הכוללות גם שימוש במסוקים ובמטוסים קלים המצוידים במקלעים.

