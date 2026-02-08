"תחזירו לנו את אמא": פרשת ההיעלמות שמטלטלת את ארה"ב

החיפושים בארה"ב אחר ננסי גאת’רי, אימה של העיתונאית המפורסמת מרשת NBC סוואנה גאת’רי, נכנסו היום (ראשון) ליום השביעי מאז שנעדרה מביתה באזור טוסון, אריזונה - בפרשה שמטלטלת את המדינה.

בשבוע האחרון התקבלו מספר מכתבי כופר שהגיעו לכלי תקשורת, כולל התייחסות לשעון אפל ולמאפייני הנכס שבבעלותה, והמשטרה בוחנת אותם ברצינות. אדם אחד כבר נעצר בקשר למכתבי כופר מזויפים שנשלחו למשפחה.

המשפחה פרסמה היום הודעת וידאו, שבה פנתה העיתונאית ישירות לאדם או לגורמים שמחזיקים באם, ואמרה שהמשפחה מוכנה לשלם עבור שחרורה הבטוח, אך הדגישה שהצעד הראשון הוא לקבל הוכחת חיים.

"קיבלנו את ההודעה שלכם, אנחנו מבינים", אמרה סוואנה, והוסיפה: "אנו מתחננים כעת להחזיר לנו את אמנו כדי שנוכל לחגוג איתה. זו הדרך היחידה לשלום שלנו. זה מאוד חשוב לנו ואנו נשלם."

לפי הרשויות, אין עדיין חשודים מזוהים, אך נמצאו שאריות דם על המרפסת של הבית התואמות לדנא של הנעדרת. מצלמת הפעמון של הבית נותקה בליל היעלמותה, והמידע מהמערכת הדיגיטלית מצביע על תנועות בבית.

ה-FBI הצטרף לאחרונה לחקירה ומציע פרס של 50 אלף דולר למי שיספק מידע שיוביל להחזרת ננסי או למעצר המעורבים.

הרשויות בארה"ב הדגישו את הדחיפות בשל מצבה הבריאותי של ננסי, שלפי המשטרה זקוקה לתרופות יומיות חיוניות. בינתיים החקירה נמשכת, עם חיפושים בשכונה ובדיקת כל מקורות הדיגיטליים והטכנולוגיים שיכולים להוביל לרמזים חדשים.