איראן חשפה יכולת שיגור טילים מתחת לפני הים בתיעוד רשמי ראשון מסוגו שפורסם היום. לפי הדיווחים, משרד ההגנה האמריקני בוחן את המשמעויות המבצעיות של הפיתוח הצבאי החדש בטהרן.

על פי הדיווחים, הפנטגון בוחן את ההשלכות של יכולת שיגור טילים מתחת לפני המים, מהלך שרבים מיריביה של המדינה לא שקללו עד כה במאזן האיומים.

הבחינה האמריקנית מגיעה לאחר שכלי התקשורת הממלכתיים באיראן שיתפו סרטונים המתעדים שיגור טילים ממעמקי הים. מדובר באישור רשמי ראשון ליכולת טכנולוגית שעלתה לגביה ספקולציה במערכת הבינלאומית במשך תקופה ארוכה, אך מעולם לא הוצגה באופן פומבי עד כה.