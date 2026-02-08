כיכר השבת
איום ישיר על עיר התורה

בני ברק במוקד: איראן מאיימת בשלט חדש בכיכר פלסטין - והיכולת המפחידה והחדשה של איראן

איראן פרסמה היום סרטון בו נראית יכולת של שיגור טילים מתחת לפני הים, יכולת שלא הוכחה עד כה | בתוך כך, בכיכר פלסטין פורסמה מפה של אתרים "רגישים" בישראל, בין היתר ניתן לראות מטרות בעיר בני ברק, שגם צוינה על גבי המפה (חדשות) 

איראן חשפה יכולת שיגור טילים מתחת לפני הים בתיעוד רשמי ראשון מסוגו שפורסם היום. לפי הדיווחים, משרד ההגנה האמריקני בוחן את המשמעויות המבצעיות של הפיתוח הצבאי החדש בטהרן.

משרד ההגנה של ארצות הברית עוסק כעת בהערכת משתנה מבצעי חדש ומסוכן, בעקבות חשיפת יכולותיה הצבאיות של איראן בזירה הימית.

על פי הדיווחים, הפנטגון בוחן את ההשלכות של יכולת שיגור טילים מתחת לפני המים, מהלך שרבים מיריביה של המדינה לא שקללו עד כה במאזן האיומים.

הבחינה האמריקנית מגיעה לאחר שכלי התקשורת הממלכתיים באיראן שיתפו סרטונים המתעדים שיגור טילים ממעמקי הים. מדובר באישור רשמי ראשון ליכולת טכנולוגית שעלתה לגביה ספקולציה במערכת הבינלאומית במשך תקופה ארוכה, אך מעולם לא הוצגה באופן פומבי עד כה.

View post on X

בתוך כך, באיראן פרסמו היום ב'כיכר פלסטין' שלט פרסומי בו נראים אזורים "רגישים" באזור המרכז.

בין הערים השונות ניתן לראות גם שהעיר נחשבת ליעד מועדף של משמרות המהפכה.

לצד הכיתוב: "מול גשם של טילים זה אזור קטן", צוינו הערים תל אביב-יפו, הרצליה, רמת-גן, בני ברק".

