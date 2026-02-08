אובססיבי למשחק בטלפון: הרגעים האחרונים של אסד כשליט נחשפו

בשאר אסד ( צילום: שאטרסטוק )

על פי כתבה מקיפה של מגזין "אטלנטיק", המבוססת על בכירים לשעבר במשטרו של נשיא סוריה הגולה בשאר אסד, הנשיא לא האמין שמשטרו יתמוטט עד לשעות האחרונות ממש שלפני כיבוש דמשק, ב-8 בדצמבר 2024.

לפי הדיווח, יום לפני נפילת המשטר, כשכוחות המורדים סגרו על דמשק, אסד הרגיע את עוזריו וטען שהניצחון קרוב. זמן קצר אחר כך הוא נמלט באישון לילה במטוס רוסי, מבלי לומר דבר כמעט לאיש. מנהיג מנותק וחלש הכתבה מתארת את אסד כשליט מנותק, אובססיבי למשחקי וידאו בטלפון - בפרט המשחק הפופולארי "קנדי קראש". אסון בהודו: מתקן נדנדה ענקי קרס בפסטיבל עשרות נפצעו | צפו דני שפיץ | 09:48 סערה בארה״ב: טראמפ שיתף סרטון גזעני שמציג את הזוג אובמה כקופים כיכר השבת | 06.02.26 אסד מתואר על-ידי פעיל חיזבאללה כמי שבזמן שארצו הפכה למוקד של סחר בסמים בניהולו של מאהר אסד, אחיו של בשאר – בילה את רוב זמנו במשחקים. כשהמורדים החלו להתקדם לעבר חלב ב-27 בנובמבר שהה אסד ברוסיה, שם היה אמור בנו להגן על עבודת הדוקטורט שלו, ובזמן שההגנות של חלב קרסו אסד נשאר במוסקבה, לתדהמת מפקדיו בבית.

חוגגים את נפילת משטר אסד ( צילום: שאטרסטוק )

חבר בחוג מקורביו של אסד שהיה אתו בשעות האחרונות לפני נפילת המשטר סיפר כי אסד חזר מהארמון למעונו הפרטי בשכונת אל-מלכי בבירה בסביבות השעה 18:00, ואז עוד נראה רגוע, כאשר לטענתו האמירויות והסעודים ימצאו דרך לעצור את התקדמות המורדים.

בשעה 20:00 הגיעה הידיעה שגם העיר חומס נפלה, ואז נתקפה פמלייתו של אסד חרדה. הנשיא עוד הבטיח לעוזריו שכוחות המשטר מגיעים מהדרום כדי להקיף את הבירה ולהגן עליה, מה שהתברר כשקר מוחלט.

עד השעה 1:00 לפנות בוקר כבר נודע לאסד וחוג מקורביו שתומכי משטר רבים ויתרו על המאבק ונמלטו מהבירה. ב-2:00 יצא אסד מחדריו הפרטיים, אמר לנהגו שהוא יזדקק לרכבי מילוט, והורה לצוותו להתחיל לארוז את חפציו במהירות האפשרית.

אסד הוברח על-ידי הצבא הרוסי למוסקבה, ושם הוא מתגורר גם כיום עם רעייתו אסמה וילדיהם. המשטר החדש בסוריה בראשות אחמד א-שרע דורש מהרוסים להסגירו בתמורה לקידום היחסים בין סוריה לרוסיה, שעדיין מחזיקה בסיסי צבא אסטרטגיים בחוף הסורי.