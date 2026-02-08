במהלך השנה הנוכחית תצטרף סינגפור למועדון המצומצם של מפעילות מטוסי ה-F-35, כאשר העיר-מדינה הקטנה הופכת למעצמה הרביעית באזור אסיה-פסיפיק המחזיקה ביכולת חמקנות מתקדמת. מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית שמעמידה את סינגפור בשורה אחת עם מעצמות צבאיות גדולות בהרבה.

לפי הערכות חברת לוקהיד מרטין, עד שנת 2030 יפעלו למעלה מ-300 מטוסי חמקן במרחב אסיה-פסיפיק. סינגפור, שתצטרף לקבוצה היוקרתית הזו, בחרה בדגם F-35B - גרסה ייחודית המסוגלת להמריא ממסלולים קצרים ולנחות אנכית, יכולת קריטית למדינה בעלת שטח מוגבל.

אסטרטגיה של שרידות מוחלטת

מפקד חיל האוויר הסינגפורי, גנרל קלווין פאן, הבהיר כי המהלך אינו עוד רכש שגרתי אלא מהפכה מבצעית. הדגם הנבחר יאפשר לסינגפור להמשיך ולפעול גם במצבי חירום קיצוניים, כאשר מסלולי ההמראה הרגילים עלולים להיות מושמדים בדקות הראשונות של עימות צבאי.

העיר-מדינה, שניתן לחצות אותה ברכב תוך שעה בלבד, מתמודדת עם אתגר אסטרטגי ייחודי: היעדר עומק טריטוריאלי. בעוד מדינות גדולות יכולות לפזר את כוחותיהן על פני שטחים עצומים, סינגפור זקוקה לפתרון שונה לחלוטין. היכולת של ה-F-35B לנחת בחניונים, בכבישים מהירים או על פיסות קרקע זעירות, הופכת את המדינה למטרה שכמעט בלתי אפשרי לשתק.

רשת הגנה אזורית בלתי חדירה

המהלך הסינגפורי מתחבר לפסיפס רחב יותר של עוצמה צבאית באזור. עם מרכזי תחזוקה כבדה באוסטרליה וביפן, נוצרת רשת הגנה אזורית שמקשה על כל יריב פוטנציאלי. העליונות האווירית המוחלטת שתגיע לשיאה המבצעי בבסיס טנגה החל משנת 2029, מעמידה את סינגפור כשחקן מרכזי בנתיבי הסחר העולמיים.

בעוד סין משקיפה כ'יריבה רחוקה' אך דומיננטית, סינגפור בונה בשקט את אחד הצבאות המודרניים בעולם.

המסר ברור: גם מדינה קטנה יכולה להבטיח את הישרדותה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ותכנון אסטרטגי חכם. זהו 'ליקוי מאורות' אמיתי לכל מי שחושב שניתן לנטרל את העיר-מדינה במהירות.