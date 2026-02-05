צפו: תגובתו הנרגשת של אב שכול לשיחה מטראמפ שחיכה לה 12 שנה 

"אנחנו מאד מתוחים", השיחה המרגשת בין האב השכול לטראמפ ( צילום: SSG Michael Ollis Freedom Foundation )

"אנחנו מאד מתוחים", השיחה המרגשת בין האב השכול לטראמפ | צילום: צילום: SSG Michael Ollis Freedom Foundation

"אנחנו מאד מתוחים", השיחה המרגשת בין האב השכול לטראמפ - צילום: SSG Michael Ollis Freedom Foundation

ברגע מרגש שתועד בווידאו התקשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למשפחתו של סמ"ר מייקל אוליס כדי לבשר להם אישית כי החייל שנפל יקבל את מדליית הכבוד, העיטור הצבאי הגבוה ביותר בארה"ב, כהוקרה על גבורתו לאחר שנהרג כשהגן בגופו על קצין אחר.

אביו של אוליס, רוברט, נראה בסרטון כשהוא עונה לשיחה ברמקול וההלם ניכר על פניו. "אנחנו מאוד מתוחים", אמר, וטראמפ השיב לו כי יש סיבה לכך משום שבנו עומד לקבל את הכבוד הגבוה ביותר שניתן להעניק.

הנשיא הוסיף כי אין עיטור גבוה יותר ממדליית הכבוד של הקונגרס. רוברט נותר פעור פה לשניות אחדות ואז חייך בהתרגשות, בעוד טראמפ אומר לו שבנם "מביט מלמעלה" וגאה בדרך שבה הוריו מתמודדים עם הרגע.

אמו של אוליס, לינדה, הודתה בהמשך לנשיא וסיפרה כי המשפחה פעלה במשך שנים כדי שגבורתו של בנם תוכר רשמית ופנתה לגורמים רבים עד שהאישור התקבל. טראמפ ציין כי לעיתים מאמצים כאלה מצד משפחות הם הדרך שבה מעשי גבורה מתגלים ומקבלים הכרה.

ההחלטה מגיעה לאחר שנים של פעילות מצד ארגונים שונים בארה"ב, שטענו כי מעשיו של אוליס עומדים ברף הנדרש לעיטור הגבוה ביותר. אוליס נהרג ב-28 באוגוסט 2013 כשהשתמש בגופו כדי לחסום מחבל מתאבד ולהציל קצין פולני. הוא היה בן 24 במותו.