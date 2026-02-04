ראיין וסלי רות’, שהואשם בניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ב־15 בספטמבר 2024, נידון למאסר עולם.

גזר הדין ניתן לאחר שרות’ הורשע בספטמבר האחרון בחמישה אישומים פדרליים, בהם ניסיון להתנקש במועמד מרכזי לנשיאות ארצות הברית, תקיפת סוכן פדרלי ועבירות נשק מרובות.

במהלך הדיון בבית המשפט דיבר רות’ במשך כ־15 דקות, חזר על טענות שהעלה גם במהלך משפטו, תיאר את עצמו כאדם טוב וטען כי פעל באוקראינה בניסיון לסייע בגיוס לוחמים לצבא. השופטת איילין קאנון קטעה לבסוף את דבריו והקריאה את גזר הדין, כשהיא קובעת כי מדובר באדם מסוכן ובעל כוונה ברורה לרצוח את דונלד טראמפ, וכי היה מוציא את זממו אל הפועל אלמלא התערבותו של סוכן השירות החשאי שסיכל את התוכנית ברגע האחרון.

הסתתר בשיחים ונחשף

ניסיון ההתנקשות אירע בעת שהנשיא שיחק גולף במועדון טראמפ אינטרנשיונל בווסט פאלם ביץ’ שבפלורידה. סוכן של השירות החשאי הבחין באדם חמוש המסתתר בשיחים במרחק של כ־400 מטרים מהנשיא, ירה לעברו והבריח אותו לפני שהספיק לפתוח באש.

החשוד נמלט ברכב אך נתפס זמן קצר לאחר מכן במחוז מרטין, וברכבו נמצאו רובה בסגנון SKS, תחמושת וציוד הישרדות.

החשוד זוהה בהמשך כראיין וסלי רות’, בן 58 מהוואי, בעל עבר פלילי נרחב, שבעבר הצביע לטראמפ אך בהמשך הפך למבקר חריף שלו ואף פרסם ספר שבו עודד התנקשות בחייו. חקירת ה־FBI קבעה כי רות’ תכנן את המעשה מראש, עקב אחר תנועותיו של טראמפ במשך שבועות, שהה במגרש הגולף כ־12 שעות לפני האירוע והחזיק רשימות של מקומות שבהם טראמפ הופיע או עמד להופיע.

ניסיון ההתנקשות התרחש כחודשיים לאחר ניסיון קודם בפנסילבניה שבו טראמפ נפצע קל באוזנו, וביום שבו ביקורו במגרש הגולף לא היה מתוכנן ולכן האבטחה הייתה חלקית. טראמפ לא נפגע באירוע, והחקירה התנהלה כניסיון התנקשות מתוכנן.