תחת אבטחה כבדה ובמעטה של חשאיות, מטוסי תובלה רוסיים מסוג Il-76 נחתו השבוע בריאד כשהם נושאים בבטנם את "נשק יום הדין" של התעשיות המוסקוביות.

כפי שנחשף בדיווח של אתר Shephard News, רוסיה לא רק מציגה טכנולוגיה בתערוכת World Defense Show, היא שולחת איתות חריף לעולם כולו: אנחנו כאן, ובשילוב עם העוצמה הכלכלית הסעודית – השמיים הם הגבול.

מדובר במלאכת מחשבת של דיפלומטיה וחימוש, שגורמת למנהיגי המערב לישון הרבה פחות טוב בלילה. האם אנו עדים לברית דמים חדשה שתטרוף את כל הקלפים?

200 קילומטר של הרס: ה'סארמה' שמשנה את כללי המשחק

גולת הכותרת שמעוררת סמרמורת בקרב מומחי ביטחון היא מערכת הרקטות 'Sarma' בקוטר 300 מ"מ. מדובר במפלצת קטלנית שפותחה על בסיס לקחי דמים מהחזית באוקראינה, ומסוגלת לשלוח רקטות מונחות בדיוק כירורגי לטווחים של עד 200 ק"מ. בעולם שבו איש הישר בעיניו יעשה, הרוסים מציעים לסעודים כוח אש שאינו כפוף לתכתיבי המערב. למרות שחלק מהמומחים טוענים כי מדובר בדיבורים בעלמא בשל היעדר הוכחות מבצעיות בשטח, התמונות של פריסת המערכות על שלדות 8x8 מוכיחות: פוטין מהמר על כל הקופה בלב המפרץ כדי להשיג דריסת רגל אסטרטגית.

בל ייראה ובל יימצא: הרחפנים הקטלניים שצדו את אירופה

אבל הדרמה האמיתית מסתתרת בכנפיים של ה-'Lancet-E'. גרסת הייצוא החדשה של הרחפן שהפך לסיוט של השריון האוקראיני, מוצגת לראשונה לראווה כשהיא מלווה בנגמ"ש האמפיבי BTR-22.

הכלי החדש, המצויד במנוע של 360 כוחות סוס ומיגון משופר, מציע ללוחמים תעודת ביטוח ניידת בשדה הקרב המודרני במהירות של 85 קמ"ש.

עבור הסעודים, מדובר בהזדמנות פז להשיג מכת מחץ טכנולוגית ללא שום מגבלות מדיניות, במהלך שמסמן את קץ הבלעדיות של התעשיות האמריקאיות באזור ומחזק את שלום הבית המפוקפק שבין ריאד למוסקבה.