אכזריות המשטר נחשפת

צרחות אימה ובריחה המונית: תיעוד מזעזע של רכב משוריין דורס מפגינים באיראן

סרטון מזעזע שפורסם היום מציג רכב משוריין של המשטרה האיראנית דורס במכוון מפגינים במהלך המחאות | ע"פ מקורות אופוזיציה איראנים, לפחות אישה אחת נהרגה ו-3 אחרים נפצעו בתקרית זו (בעולם)

התיעוד המזעזע
התיעוד המזעזע| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
התיעוד המזעזע (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סרטון מזעזע שפורסם היום (שלישי) חושף את רמת האכזריות של כלפי מפגיניו: רכב משוריין של המשטרה האיראנית נראה דורס במכוון מפגינים במהלך המחאות שפרצו ברחבי המדינה.

התיעוד צולם במהלך הפגנות שהתקיימו בין 8-9 לינואר בעיר ארדביל שבצפון מערב איראן. הרכב המשוריין נראה בתיעוד כשהוא מתקדם במהירות לעבר קבוצת מפגינים שבורחים לכל עבר, אך חלקם נדרסים תחת גלגלי הרכב הכבד.

ע"פ מקורות אופוזיציה איראנים, לפחות אישה אחת נהרגה ו-3 אחרים נפצעו בתקרית זו. התיעוד מצטרף לשורה ארוכה של עדויות על הדיכוי האלים של ההפגנות הארציות נגד משטר האייתוללות.

גופות של נרצחים בידי המשטר באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מסמכים מסווגים שהודלפו לאחרונה חושפים כי הדיכוי האכזרי לא היה תוצאה של פאניקה רגעית, אלא תוכנית עבודה מחושבת שאושרה על ידי המנהיג העליון עלי חמינאי כבר בשנת 2021. הפרוטוקול הרצחני בן 129 עמודים, שנכתב על ידי מפקדת "סאראללה" של משמרות המהפכה, פירט בדיוק מתי יש לעבור מפיזור הפגנות משטרתי לדיכוי צבאי ברוטאלי.

התוכנית כללה גם הוראות להשבתת האינטרנט ולהטלת מגבלות על התקשורת, במטרה לבודד את המפגינים ולמנוע מהעולם לצפות בזוועות. המשטר אף דרש ממשפחות לשלם סכומים של בין 5,000 ל-7,000 דולר כדי לקבל את גופות יקיריהן - נטל כבד במיוחד על רקע המשבר הכלכלי החמור במדינה.

