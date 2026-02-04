אילוסטרציה ( צילום: ב"מ )

זמן קצר לאחר שתלמיד נהרג בתאונה קטלנית שבה היה מעורב רכב תחזוקה של מערכת החינוך, קיימה הנהלת בתי הספר הציבוריים של מחוז לודון בווירג’יניה שבארה"ב ישיבת הכשרה ביטחונית סגורה, שבמהלכה דימו עשרות שחקנים תרחיש של “פעילות טרור” מצד הורים. כך לפי דיווח בתקשורת המקומית.

כתב ABC7 מאזור וושינגטון, ניק מינוק, כתב ברשת X כי מועצת החינוך השנויה במחלוקת שכרה כ־30 שחקנים שגילמו הורים ממחוז לודון במסגרת תרגיל המדמה מתקפת טרור. לדבריו, השחקנים ישבו באולם כפי שהורים יושבים בדרך כלל בישיבות מועצה, ואז פרצו בצעקות, ריצה ובהלה. אחד מהם אמור היה לגלם הורה חמוש, והצוות הונחה לפעול לפי נוהל “ברח, הסתתר, הילחם”. אחד השחקנים נדרש לגלם הורה בשם “מר סמית” - על שמו של הורה אמיתי, שהתפרץ בזעם במהלך ישיבת מועצה של בית הספר בשנת 2021 אופן הטיפול בפרשת תקיפה של בתו בת ה־15.

כיתת בית ספר, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

עוד דווח כי במהלך ההכשרה כינתה יו”ר מועצת החינוך, אפריל צ’נדלר, הורים “מסיתים” ו”מפריעים”, בהתייחס לישיבות מועצה בשנת 2025 שבהן הביעו הורים זעם על השעיית שני תלמידים.

"התרגיל הביטחוני" התקיים שעות ספורות לאחר שתלמידה בת 20, קלינה יו, נהרגה בתאונה בצומת סמוך לתיכון סטון ברידג’. לפי משרד השריף של המחוז, היא נפגעה מרכב תחזוקה של מערכת החינוך שנהג בו עובד בית הספר, ומותה נקבע במקום.

תגובת הנהלת בתי הספר

בתגובה לדיווחי התקשורת מסרה דוברת הנהלת בתי הספר במחוז כי כבר ב־9 בינואר הודיעה המועצה על כוונתה לקיים ישיבה סגורה לדיון בנושאי בטיחות ציבורית. היא הסבירה כי נוסח ההחלטה להיכנס לישיבה סגורה כלל אזכור של “פעילות טרור”, משום שזהו הנוסח הקבוע בחוק המדינתי לנושאים המותרים לדיון חסוי, וכי הדבר עלול ליצור בלבול.

לדבריה, מדובר בנוהג מקובל לבחון נהלי אבטחה עם גורמי אכיפה וביטחון, והיא טענה כי הדיווחים בתקשורת מטעים ואינם מדויקים.