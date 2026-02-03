גשם של חרקים מהונדסים: המבצע הסודי של ארה"ב נחשף

סצנה שנראית כמו מסרט מדע בדיוני התרחשה השבוע בשמי ארצות הברית: מטוסים משגרים מיליוני זבובים לאוויר, והם מתפזרים על פני שטחים עצומים באזור הגבול עם מקסיקו. אבל בניגוד למה שנראה לעין, מדובר במבצע מתוחכם במיוחד שמטרתו להציל חיים - של בעלי חיים ושל בני אדם.

על פי דיווח שפורסם היום (שלישי) בסוכנות הידיעות רויטרס, הממשל האמריקאי החליט לצאת למלחמה ביולוגית יצירתית נגד "זבוב הבשר" - טפיל אכזרי במיוחד שמאתר פצעים פתוחים אצל בעלי חיים, מטיל בהם ביצים, והזחלים שבוקעים טורפים את בשר הקורבן בעודו בחיים. המדובר באיום ממשי על תעשיית הבקר האמריקאית, שמגלגלת מיליארדי דולרים מדי שנה.

הנשק הביולוגי: זבובים שלא יכולים להתרבות

במקום להרעיל את האדמה בחומרי הדברה, המדענים האמריקאים פיתחו פתרון מבריק: במעבדות משוכללות ייצרו מיליוני זבובי בשר שעברו תהליך מיוחד שהופך אותם לבלתי מסוגלים להתרבות. כשהזבובים העקרים משוחררים מהמטוסים ומזדווגים עם האוכלוסייה המקומית, הדור הבא פשוט לא נולד - והמושבה כולה קורסת תוך זמן קצר.

השיטה, שמכונה "טכניקת החרק העקר", נחשבת לאחת היעילות והנקיות ביותר בתחום הדברת מזיקים. היא חוסכת שימוש בחומרים רעילים, אינה פוגעת במערכת האקולוגית, ומעל הכל - מונעת סבל נורא מאלפי בעלי חיים שהיו נופלים קורבן לטפיל הקטלני.

מעקב בחושך: הזבובים שזוהרים בלילה

החוקרים לא הסתפקו בהפיכת הזבובים לעקרים. הם דאגו שהזבובים המהונדסים יזהרו בחושך תחת תאורה מיוחדת, כך שניתן לעקוב אחרי הפיזור שלהם ולוודא שה"צבא" העקר אכן השתלט על האזור. יכולת המעקב הזו קריטית להצלחת המבצע, ומאפשרת למדענים להבין אם יש צורך בגלי שחרור נוספים.

זבוב הבשר, שבעבר היה נפוץ בכל מרכז אמריקה ודרום ארצות הברית, הודבר בהצלחה מארה"ב עוד ב-1966. מאז נשמר מחסום ביולוגי בגבול פנמה-קולומביה. אולם בשנת 2022 המחסום נפרץ, והזבובים החלו להתקדם צפונה. כעת הם נמצאים במרחק של כ-595 קילומטרים בלבד מטקסס, בעיקר עקב תנועות לא מפוקחות של בקר.

לא רק בעלי חיים: גם בני אדם בסכנה

האיום הממשי של זבוב הבשר אינו מוגבל רק לבעלי חיים. הטפיל הערמומי מנצל כל פצע פתוח או פתח בגופם של יצורים בעלי דם חם - כולל חיות משק, חיות מחמד, ואף בני אדם. הזחלים, המכונים "בורג" בשל צורתם, חודרים במהירות לרקמות ויכולים להוביל לסכנת חיים ממשית.

ארצות הברית אף עצרה את סחר הבקר עם מקסיקו מספר פעמים בעקבות הימצאות הזבובים קרוב יותר לגבול. המבצע הנוכחי מהווה חלק ממאמץ רחב יותר למנוע את חדירת הטפיל לשטח ארה"ב ולהגן על תעשיית הבקר המשגשגת של טקסס, שמגלגלת כ-15 מיליארד דולר מדי שנה.

השיטה הביולוגית שפותחה מוכיחה שוב כי לפעמים, כדי לנצח את הטבע, צריך להשתמש במוח ולא בכוח. במקום להציף את האזור בחומרי הדברה מזיקים, המדענים בחרו בפתרון אלגנטי שמנצל את מנגנוני הטבע עצמו - ובכך מציל חיים, שומר על הסביבה, ומונע נזק כלכלי עצום.