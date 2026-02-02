200 רגל מתחת לסלע: הלקח שהפתיע את הפנטגון

מפציצים אמריקאים ( צילום: קצין ההגנה שלבי תורמן | פיקוד התקיפה של חיל האוויר צבא ארה"ב )

הצלחה של מבצע אסטרטגי מורכב אינה נמדדת עוד רק בכמות הטילים או בטכנולוגיית החמקנות של כלי הטיס. הלקחים הדרמטיים שהופקו מהתקיפות האוויריות המיוחסות לצבא ארה"ב נגד מתקני הגרעין האיראניים בשנה החולפת, מלמדים כי עתיד העליונות הצבאית נשען על גורם אחד קריטי: היכולת לסנכרן נתונים בזמן אמת תחת אש.

200 רגל מתחת לאדמה: ה-B-2 הוכיח עוצמה בדיון מקצועי ומרתק שנערך במכון התעופה והחלל בארלינגטון, וירג'יניה, התייחס גנרל ג'יימס ארמגוסט, סגן מפקד פיקוד המפציצים, לביצועים המבצעיים האחרונים. כפי שפורסם בדיווח של Defense News, התקיפה שבוצעה ביוני האחרון הוכיחה יכולת הנדסית פנומנלית: מפציצי B-2 Spirit הטילו פצצות חודרות ביצורים שהשמידו שלושה מתקני גרעין תת-קרקעיים, למרות שהיו ממוקמים בעומק של כ-60 מטרים מתחת לשכבות סלע קשות. עם זאת, הגנרל ארמגוסט הפתיע את הנוכחים כשהבהיר כי למרות ההישג הטכנולוגי בחדירת הבונקרים, האתגר האמיתי ניצב בזירה הדיגיטלית. "הכישלון המבצעי אורב בשיבושי הקשר", הסביר. לדבריו, אם כוח התקיפה אינו מסוגל לקבל פקודות מעודכנות עקב לוחמה אלקטרונית, המשימה כולה עומדת בסכנה - ללא קשר לדיוק החימוש. כפכפים קרועים וחשבון בנק של 95 מיליארד דולר: העושר הבלתי נתפס של משפחת חמינאי כיכר FM | 14:34 "קשרו אותי לעץ": חייל מסויט שחזר מהחזית התבצר עם רימון בחנות וחשף את הזוועות דני שפיץ | 12:54 מכפיל הכוח: ארכיטקטורת מידע פתוחה אל עמדה זו הצטרפה רס"ן קלייר רנדולף, מפקדת חטיבת הנשק בפיקוד המרכז (CENTCOM), שהדגישה כי הפצת מודיעין טקטי במהלך הקרב היא מכפיל כוח קריטי. האתגר הגדול של המעצמות כעת הוא יצירת מערכות פיקוד ושליטה (C2) המאפשרות זרימת נתונים מהירה, מבלי לפגוע בשרשרת הפיקוד המסורתית המעבירה את הפקודה מהדרג המדיני הבכיר ועד לטייס בקוקפיט.

מטוסי B-52 של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

הדור הבא: ה-B-21 Raider נכנס לתמונה

במבט לעתיד, חיל האוויר האמריקני כבר נערך להחלפת ה-B-2 הוותיק במפציץ החמקן מהדור השישי – ה-B-21 Raider.

המטוס החדש, פרי פיתוח של תאגיד נורת'רופ גראמן (Northrop Grumman), תוכנן לא רק כפלטפורמת הפצצה, אלא כ"צומת מידע" מעופף.

מומחים בכנס סיכמו כי ברגע שיושלם שלב האינטגרציה של ה-B-21, מתארים מבצעיים דומים לאלו שבוצעו באיראן ייראו אחרת לגמרי. הצבא שינצח יהיה זה שיחזיק בעליונות דיגיטלית מוחלטת, כזו שמבטיחה שכל פיסת מידע תגיע ליעדה בזמן אמת, גם תחת התקפות הסייבר והלוחמה האלקטרונית הקשות ביותר.

סיכום אסטרטגי:

המעבר למערכות לחימה מבוססות רשת (Network-Centric Warfare) מגדיר מחדש את מאזן האימה במזרח התיכון. בעוד היכולת הפיזית להשמיד בונקרים הוכחה כקיימת, המרוץ הבא הוא על השליטה בספקטרום האלקטרומגנטי. המדינות שיצליחו לאבטח את נתיבי המידע שלהן, הן אלו שיכריעו את המערכה הבאה.