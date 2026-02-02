נהג משלוחים של חברת אמזון במישיגן תועד בסרטון וידאו ויראלי המופץ ברשתות החברתיות, כשהוא מקלל ומתפרץ בזעם נגד לקוחות בזמן מסירת חבילות בעיירה רדפורד הסמוכה לדטרויט.

הסרטון, שצולם באמצעות מצלמת פעמון דלת של אחד הבתים, הפך בתוך זמן קצר לוויראלי ועורר סערה ציבורית רחבה.

בסרטון נראה הנהג כשהוא מניח חבילה בפתח הבית, ובמהלך השהות במקום הוא נשמע מתלונן בקול רם ובשפה בוטה על עומס העבודה, מספר החבילות שעליו לחלק, ועל עצם העובדה שלדבריו אנשים “עצלנים” ומעדיפים להזמין משלוחים במקום לצאת לקניות בעצמם.

בשלב מסוים הוא אף משמיע אמירה קיצונית ומקוממת במיוחד, כשהוא טוען שאם אמזון הייתה מוכרת עבדים – אנשים היו מזמינים גם אותם.

בעלת הבית שבה תועד הסרטון, אם חד-הורית העובדת במספר עבודות במקביל ולומדת, סיפרה לתקשורת המקומית כי היא משתמשת בשירותי משלוחים בשל עומס יומיומי כבד וחוסר אפשרות להגיע לחנויות.

לדבריה, הדברים ששמעה בסרטון פגעו בה באופן אישי, והיא הדגישה כי לקוחות רבים נסמכים על משלוחים מסיבות של עבודה, משפחה או בריאות, ולא מתוך נוחות גרידא.

התגובות ברשת היו מעורבות. חלק מהגולשים הביעו הבנה לתסכול של הנהג, במיוחד לאור תנאי העבודה הקשים, מזג האוויר הקר והעומס המוטל על נהגי משלוחים. מנגד, רבים מתחו ביקורת חריפה על ההתנהלות, וטענו כי קללות והערות פוגעניות כלפי לקוחות חורגות מכל נורמה מקצועית, גם אם העבודה עצמה מתישה.

חברת אמזון מסרה בתגובה כי היא מודעת לאירוע וכי נפתחה בדיקה בנושא. מהחברה נמסר שהתנהגות מסוג זה אינה תואמת את הסטנדרטים והערכים שהיא מצפה להם מנהגי המשלוחים הפועלים מטעמה. בשלב זה לא נמסר האם הנהג הועסק ישירות על ידי אמזון או באמצעות קבלן חיצוני, במסגרת מודל ההפצה שבו פועלת החברה.