שופט פדרלי הורה על שחרור מיידי של מבקש מקלט בן 5 ואביו שנעצרו בפשיטה במיניאפוליס.

חבר קונגרס ליווה את השניים לביתם בצל דרישות גוברות לרפורמה בנהלי המעצר.

​שופט פדרלי הורה לאחרונה על שחרורם המיידי של אדריאן קונחו אריאס ובנו ליאם בן החמש ממתקן מעצר של רשויות ההגירה בטקסס.

השופט, פרד בירי, מתח ביקורת נוקבת על התנהלות הממשל וקבע בהחלטתו כי המקרה נולד בתוך "רדיפה ממשלתית שגויה ובלתי מיומנת אחר מכסות גירוש יומיות, ככל הנראה גם אם הדבר דורש יצירת טראומה לילדים".

בירי הוסיף כי השימוש בצווים מנהליים לצורך המעצר ללא עילה פלילית מבוססת מכונה "השועל השומר על הלול".

​הילד ואביו, אזרחי אקוודור שנכנסו לארצות הברית באופן חוקי כמבקשי מקלט, נעצרו במהלך פשיטה שביצעו סוכני הגירה בפרבר של מיניאפוליס.

ליאם היה אחד מארבעה תלמידים שנעצרו באותו אירוע, ותמונתו חובש כובע ארנב כחול לצד סוכנים פדרליים עוררה הדים נרחבים ברשתות החברתיות בחודש שעבר.

לאחר פסיקת השופט, חבר הקונגרס חואקין קסטרו מטקסס אסף את השניים ממתקן המעצר בדילי וליווה אותם בטיסה חזרה לביתם ביום ראשון. "ליאם נמצא כעת בבית. עם הכובע שלו והתרמיל שלו. אנחנו לא נעצור עד שכל הילדים והמשפחות יהיו בבית", מסר קסטרו.

​הפרשה עוררה מחדש את המתיחות הפוליטית סביב פעילות רשויות ההגירה. חברי קונגרס דמוקרטים דורשים כעת רפורמות מקיפות הכוללות חובת ענידת מצלמות גוף לסוכנים והפסקת השימוש במסכות פנים.

הדרישות מגיעות על רקע פעולות אכיפה רחבות ושני מקרי ירי שבהם היו מעורבים סוכני הגירה במיניאפוליס.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס לסוגיית תקציב הביטחון המולדת ואמר ביום ראשון כי "אנחנו נדבר על זה בעתיד הקרוב".

מנגד, גם בקרב רפובליקנים נשמעו קולות התומכים בשינוי; ראש עיריית אוקלהומה סיטי, דייוויד הולט, ציין כי ראשי ערים "נתפסים בסיטואציה מעט בלתי אפשרית" וכי האירועים במינסוטה עלולים לפגוע באמון הציבור ברשויות.