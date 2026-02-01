שלושה ירחים בשמיים: התופעה שהדהימה את רוסיה

ירח משולש בשמי מוסקבה ( צילום: רשתות חברתיות )

תושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג שהביטו לשמיים בלילה האחרון (מוצ"ש) זכו למחזה סוריאליסטי ומרהיב: במקום הירח הבודד והמוכר, הופיעו בשמי הלילה מספר דיסקיות ירח שאיגפו את הלוויין הטבעי של כדור הארץ. התמונות שהציפו את הרשתות החברתיות נראו כאילו נלקחו ישירות מ-AI, אך למדע יש הסבר מרתק לתופעה המכונה "כלבי ירח". או בשמה המדעי – פרסלנה. האשליה האופטית המסתורית נוצרת כאשר אור הירח פוגע בגבישי קרח משושים שטוחים הנמצאים בתוך ענני נוצה (צירוס) דקים וגבוהים. גבישים אלו פועלים כמנסרות טבעיות זעירות: כשהאור עובר דרכם, הוא נשבר ומשתקף בזווית של כ-22 מעלות, מה שיוצר כתמי אור בהירים משני צידי הירח. במקרים של תנאים אידיאליים, כמו הקור העז ששורר כעת ברוסיה, האור יוצר אשליה של "ירחים מדומים" שנראים כמעט בהירים כמו הירח האמיתי.

ירח משולש בשמי מוסקבה ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד שתופעה דומה סביב השמש ("כלבי שמש") היא נפוצה יחסית, "כלבי ירח" הם מחזה נדיר בהרבה. כדי שהם יופיעו, הירח חייב להיות בהיר במיוחד – לפחות ברבע השני שלו או מלא כמעט לחלוטין. בנוסף, מכיוון שאור הירח חלש בהרבה מאור השמש, העין האנושית מתקשה לזהות את הצבעים של התופעה, ולכן ה"ירחים" הנוספים נראים לרוב ככתמים לבנים חיוורים ולא צבעוניים.

למרות המראה המאיים של התופעה, מטאורולוגים מרגיעים כי מדובר בהדגמה מרהיבה של פיזיקה אטמוספרית שאינה מהווה כל סכנה, אלא פשוט תזכורת ליופי המפתיע של הטבע.