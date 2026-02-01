כיכר השבת
פלא אטמוספרי

שלושה ירחים בשמיים: התופעה שהדהימה את רוסיה

מחזה סוריאליסטי הדהים הלילה את תושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג, כאשר דסקיות אור מסתוריות הופיעו לצד הירח ויצרו אשליה של מספר ירחים המאירים את שמי העיר| איך קוראים לתופעה הנדירה, ומה גורם לה להופיע? (חדשות בעולם)

ירח משולש בשמי מוסקבה (צילום: רשתות חברתיות)

תושבי וסנט פטרסבורג שהביטו לשמיים בלילה האחרון (מוצ"ש) זכו למחזה סוריאליסטי ומרהיב: במקום הירח הבודד והמוכר, הופיעו בשמי הלילה מספר דיסקיות ירח שאיגפו את הלוויין הטבעי של כדור הארץ. התמונות שהציפו את הרשתות החברתיות נראו כאילו נלקחו ישירות מ-AI, אך למדע יש הסבר מרתק לתופעה המכונה "כלבי ירח". או בשמה המדעי – פרסלנה.

האשליה האופטית המסתורית נוצרת כאשר אור הירח פוגע בגבישי קרח משושים שטוחים הנמצאים בתוך ענני נוצה (צירוס) דקים וגבוהים. גבישים אלו פועלים כמנסרות טבעיות זעירות: כשהאור עובר דרכם, הוא נשבר ומשתקף בזווית של כ-22 מעלות, מה שיוצר כתמי אור בהירים משני צידי הירח. במקרים של תנאים אידיאליים, כמו הקור העז ששורר כעת ברוסיה, האור יוצר אשליה של "ירחים מדומים" שנראים כמעט בהירים כמו הירח האמיתי.

ירח משולש בשמי מוסקבה (צילום: רשתות חברתיות)

בעוד שתופעה דומה סביב השמש ("כלבי שמש") היא נפוצה יחסית, "כלבי ירח" הם מחזה נדיר בהרבה. כדי שהם יופיעו, הירח חייב להיות בהיר במיוחד – לפחות ברבע השני שלו או מלא כמעט לחלוטין. בנוסף, מכיוון שאור הירח חלש בהרבה מאור השמש, העין האנושית מתקשה לזהות את הצבעים של התופעה, ולכן ה"ירחים" הנוספים נראים לרוב ככתמים לבנים חיוורים ולא צבעוניים.

למרות המראה המאיים של התופעה, מטאורולוגים מרגיעים כי מדובר בהדגמה מרהיבה של פיזיקה אטמוספרית שאינה מהווה כל סכנה, אלא פשוט תזכורת ליופי המפתיע של הטבע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר