פחד קהל?

גאווה רוסית: "איידול" הרובוט ההומנואידי הראשון של רוסיה נפל לעיני הקהל | צפו

הרגע הגדול של הטכנולוגיה הרוסית הפך בתוך שנייה למבוכה מתוקשרת: הרובוט "איידול", שנועד להיות סמל לחדשנות, איבד את שיווי משקלו והתרסק על הבמה במוסקבה (חדשות בעולם)

1תגובות
הרובוט תונח באפיסת כוחות (צילום: רשתות חברתיות )

באירוע חגיגי ב שנועד לסמל את קפיצת המדרגה הטכנולוגית של רוסיה הפך בתוך רגע למבוכה מתוקשרת: הרובוט האנתרופומורפי הראשון של המדינה, המכונה "איידול", איבד את שיווי משקלו והתרסק על הבמה.

"איידול", המוגדר על ידי מפתחיו כבעל בינה מלאכותית ויכולת לנוע במרחב ולקיים אינטראקציה עם אנשים, אמור היה להיות ההבדל המהותי מול פתרונות גלובליים אחרים בזכות יכולתו לתקשורת תכליתית. הוא מצויד ב"פנים" וזרועות גמישות, ובתשעה עשר מנועי סרוו התומכים בלא פחות מ-12 רגשות בסיסיים ומאות מיקרו-הבעות.

אך הרגע המכונן לא התנהל כמתוכנן.

הרובוט, מלווה בשני אנשי צוות, עלה לבמה בהילוך איטי לצלילי פסקול דרמטי. הקהל עצר את נשימתו כש"איידול" ניסה לנפנף לשלום, אולם מיד לאחר מכן הוא נטה בפתאומיות ונפל.

מיד לאחר הנפילה המביכה, מיהר צוות האירוע לכסות את המכונה במסך או בבד שחור והרובוט המושבת פונה מהאולם. על פי הדיווחים, האירוע הופסק.

הפיתוח של "איידול" נועד להכניס אותו לתחומי התעשייה והשירותים, כולל עבודה בייצור, לוגיסטיקה ומרחבים ציבוריים כגון בנקים ושדות תעופה.

המפתחים מיהרו להסביר את התקרית. לטענתם, הנפילה נגרמה עקב הגדרות בדיקה, מכיוון שהפרויקט עדיין נמצא בשלב הניסוי. ולדימיר ויטוחין, מנכ"ל החברה המפתחת, אמר בתקווה כי הוא מקווה ש"טעות זו תהפוך לחוויית למידה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
מזכיר את הסיפור עם ביידן
יוחנן

