סנאם חוסן, אזרחית מוסלמית שהגיעה מאנגליה לביקור בירושלים, עוררה סערה ברשתות החברתיות לאחר שפרסמה תיעוד חיובי של הליך כניסתה לישראל דרך נמל התעופה בן גוריון, כך הובא בכתבת N12 שסיקרה את האירוע המעניין.

חוסן, שהגיעה מברמינגהאם עם בעלה במטרה לבקר במסגד אל-אקצא, סיפרה בסרטון שהעלתה לרשת הטיקטוק: "אתם בטח תוהים מה אני עושה כאן, אז החלום שלי התגשם והגעתי לבקר במסגד אל-אקצא".

במהלך הסרטון התייחסה חוסן לחששות שליוו אותה טרם הנסיעה. "שמעתי הרבה סיפורים, סיפורי אימה, אבל זה לא מה שאני חוויתי בישראל", ציינה והוסיפה: "הסיפורים ששמעתי אפילו גרמו לי קצת לחשוש מהנסיעה, אבל אחרי שעברתי את זה אני מרגישה שאני חייבת לשתף את הסיפור החיובי הזה". היא תיארה את הליך הבידוק בביקורת הגבולות כענייני ומקצועי: "שאלו אותי שאלות נורמטיביות כמו 'כמה זמן אתם מתכוונים לשהות כאן', 'מה מטרת הביקור', שאלות לגיטימיות לחלוטין".

לדבריה, גם כאשר נדרשה להמתין בחדר צדדי לצורך קבלת אישורי הכניסה, היחס מצד אנשי הביטחון היה אדיב. "זה היה ממש נחמד. למרות שהיו לי חטיפים ושתייה, ניגשו אלינו והביאו לנו קפה, וכריך גבינה. בנוסף, היו נחמדים ושאלו אם אנחנו צריכים כל דבר אחר", סיפרה חוסן. היא סיכמה את החוויה באומרה כי "נכון שנאלצנו לחכות כמה שאלות ולענות על לא מעט שאלות מקיפות, אבל זה הסתיים בצורה יחסית מהירה וחלקה. התייחסו אלינו בכבוד, והיו מנומסים, וגם אנחנו אליהם".

פרסום הדברים עורר תגובות קשות מצד פעילים ותומכים פלסטינים, שהאשימו את חוסן בסיוע להסברה הישראלית. בין התגובות שנכתבו לה היו: "ואיך הדברים החיוביים שאת רושמת על הישראלים יסייעו לעם הפלסטיני? זה לא הזמן, תתביישי לך". גולשים אחרים תקפו את אמינותה וטענו: "את הורסת את הנרטיב! כמה הישראלים שילמו לך?". חוסן הבהירה בסרטון כי בחרה לפרסם את הדברים כדי להפריך את המידע ששמעה בעבר, וציינה: "שמעתי כל כך הרב סיפורים איומים על הליך הכניסה לישראל, אבל אני לגמרי יכולה לדחות אותן כרגע, זה ממש לא מה שחוויתי".