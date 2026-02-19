ה"מפלצות" של קים נחשפות: הבינה המלאכותית נכנסת לשירות הגרעין

כלי שיגור חדשים לטילים קצרי טווח בעלי יכולת נשק גרעינית במהלך טקס צבאי בפיונגיאנג, צפון קוריאה

בטקס רב-רושם ודרמטי במרכז פיונגיאנג, הציג מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, את חלומו הצבאי החדש: 50 משגרי רקטות ענקיים שהוצגו ככוח המחץ של המדינה לקראת ועידת המפלגה הגדולה.

מדובר במערכת שיגור של רקטות בקוטר עצום של 600 מ"מ. למרות שהן נקראות "רקטות", המומחים וקים עצמו מסבירים שהן למעשה טילים בליסטיים מדויקים. הן מסוגלות לטוס למרחקים קצרים, אך בעוצמה אדירה שנועדה להכניע את מערכות ההגנה של השכנה מדרום.

השילוב של טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) ומערכות הנחיה מתקדמות הופך את הנשק למאיים במיוחד. לפי קים, הטכנולוגיה הזו מאפשרת לרקטות להשיג רמת דיוק חסרת תקדים, מה שהופך אותן ל"נשק היעיל ביותר למכות עוצמתיות במיוחד". "תא זעיר עם חור ברצפה": גזר דין קשה לזוג בריטי שנעצר באיראן משה בשן | 15:07 מאחורי המילים המכובסות על "משימה אסטרטגית", מסתתר איום ברור: היכולת לשגר נשק גרעיני. המשגרים החדשים הללו תוכננו במיוחד כדי לשאת ראשים גרעיניים ולפגוע בנקודות אסטרטגיות אצל "המדינה האויבת", דרום קוריאה.

בזמן שהמתח בגבול גובר וחילופי ההאשמות על חדירת רחפנים נמשכים, קים מבהיר שהקונגרס הקרוב של המפלגה יציב מטרות צבאיות חדשות ונועזות עוד יותר, כשהוא נשען על יכולות ייצור עצמי וטכנולוגיה שמשנה את פני המערכה.