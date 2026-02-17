הדיילים נדהמו: נוסע זחל בין המושבים בזמן ההמראה והחל לצעוק 

התנהגות חריגה של נוסע בטיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס משכה תשומת לב רבה לאחר שתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה גבר זוחל במעבר המטוס וצועק בצורה לא שפויה. המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה.

התקרית התרחשה במהלך עלייה למטוס בטיסה שגרתית של אמריקן איירליינס מדאלאס פורט וורת' לשדה התעופה הבינלאומי הארי ריד. בסרטון שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות.