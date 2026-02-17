כיכר השבת
הדיילים נדהמו: נוסע זחל בין המושבים בזמן ההמראה והחל לצעוק 

טיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס חוותה רגעים מוזרים לאחר שאחד הנוסעים החל לזחול במעבר המטוס ולצעוק בצורה לא שפויה | המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה | בתיעוד שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות (תעופה)

הנוסע המופרע זוחל בין המושבים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

התנהגות חריגה של נוסע בטיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס משכה תשומת לב רבה לאחר שתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה גבר זוחל במעבר המטוס וצועק בצורה לא שפויה. המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה.

התקרית התרחשה במהלך עלייה למטוס בטיסה שגרתית של אמריקן איירליינס מדאלאס פורט וורת' לשדה התעופה הבינלאומי הארי ריד. בסרטון שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות.

הנוסע המופרע מורד מהמטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בתיעוד הוא נראה צועק על "הטילים של אילון מאסק", צעק ש"דלתות המטוס שבורות", ואמר שהוא מסרב לשבת ליד נוסע אחר. נוסעים בקרבת מקום נראו מבולבלים ומבוהלים ככל שהמצב התפתח.

הדיילים הורו לאיש לשבת וניסו להרגיע את המצב. ככל שהתנהגותו נמשכה, אנשי הצוות תיאמו עם צוות הקרקע. הכרוז על סיפון המטוס הודיע לנוסעים כי המטוס יעבור לשער אחר כדי שניתן יהיה להוריד את הנוסע המופרע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

