הדיילים נדהמו: נוסע זחל בין המושבים בזמן ההמראה והחל לצעוק 

התנהגות חריגה של נוסע בטיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס משכה תשומת לב רבה לאחר שתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה גבר זוחל במעבר המטוס וצועק בצורה לא שפויה. המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה.
התקרית התרחשה במהלך עלייה למטוס בטיסה שגרתית של אמריקן איירליינס מדאלאס פורט וורת' לשדה התעופה הבינלאומי הארי ריד. בסרטון שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות.
בתיעוד הוא נראה צועק על "הטילים של אילון מאסק", צעק ש"דלתות המטוס שבורות", ואמר שהוא מסרב לשבת ליד נוסע אחר. נוסעים בקרבת מקום נראו מבולבלים ומבוהלים ככל שהמצב התפתח.
הדיילים הורו לאיש לשבת וניסו להרגיע את המצב. ככל שהתנהגותו נמשכה, אנשי הצוות תיאמו עם צוות הקרקע. הכרוז על סיפון המטוס הודיע לנוסעים כי המטוס יעבור לשער אחר כדי שניתן יהיה להוריד את הנוסע המופרע.
