טיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס חוותה רגעים מוזרים לאחר שאחד הנוסעים החל לזחול במעבר המטוס ולצעוק בצורה לא שפויה | המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה | בתיעוד שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות (תעופה)
זחילה אצל תינוקות היא אחד מהשלבים החשובים ביותר בהתפתחות המוטורית והשכלית שלהם. מחקרים מראים כי פיתוח מוחו של התינוק תלוי בתרגול המוטורי המפעיל את המוח וכתוצאה מכך מהווה גורם ישיר להתפתחותו* מה הקשר בין לקויות למידה לזחילה אצל תינוקות? (תינוקות)