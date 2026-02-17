כיכר השבת
מחזה מרהיב

תיעוד מיוחד: מסוק בצרפת גרר מפולת שלגים יזומה באמצעות פיצוץ

בתיעוד מהאלפים הצרפתים נראה מסוק מייצר מפולת שלגים באמצעות פיצוץ מעל לנקודה קריטית | שניות לאחר מכן נראה השלג גולש במורד ההר, מהלך שנועד לשמור על חיי גולשים מחוץ למסלולים (בעולם) 

מפולת שלגים יזומה
מפולת שלגים יזומה| צילום: צילום: רשמי /לפי סעיף 27א
מפולת שלגים יזומה (צילום: רשמי /לפי סעיף 27א)

צוותי חירום באתר הסקי שאמוני שבאלפים הצרפתיים ביצעו בימים האחרונים פעולה יזומה לחולל מפולת שלגים מבוקרת באמצעות מסוק. הפעולה התמקדה באזור ברוונט, ונועדה לשחרר מצבורי שלג מסוכנים שהצטברו בעקבות משקעים כבדים, ובכך למנוע מפולות פתאומיות שעלולות לסכן גולשים ומבנים.

ההחלטה על נקיטת צעד זה התקבלה בעקבות רמת סיכון גבוהה במיוחד המוגדרת באזור. בתיעוד מהשטח נראה המסוק כשהוא מפעיל אמצעי פיצוץ ייעודי מעל המדרונות, דבר שהוביל לקריסה מידית ומבוקרת של שכבות השלג. גורמי מקצוע ציינו כי "מסוק מחולל מפולת שלגים כאמצעי בטיחות באזור ברוונט באתר הסקי שאמוני. לאחר שלג כבד, הסיכון למפולות שלגים גבוה מאוד באלפים הצרפתיים".

המבצע בשאמוני נערך על רקע רצף אירועים קטלניים ברכסי ההרים בצרפת. רק בסוף השבוע האחרון איבדו את חייהם שלושה גולשים באתר הסקי ואל ד'יזר, לאחר שנקלעו למפולת שלג בעת שגלשו מחוץ למסלולים המוכרזים.

הנתונים הרשמיים מצביעים על חורף קטלני במיוחד בצרפת. מתחילת העונה נרשמו לפחות 25 מקרי מוות כתוצאה ממפולות שלגים, כאשר מרבית האירועים התרחשו מאז חודש ינואר האחרון. הרשויות מדגישות כי השילוב בין הצטברות שלג טרי לתנאים אקלימיים משתנים הופך את המדרונות לבלתי יציבים, ומחייב פעולות מניעה אקטיביות לצד משמעת מצד המבקרים באתרים.

