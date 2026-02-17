כיכר השבת
תיעוד מפחיד

הקהל נתקף בפאניקה: ילדה נהרגה באירוע ירי במהלך משחק הוקי

תקרית ירי שאירעה במהלך משחק הוקי בארה"ב הובילה למותם של שלושה בני אדם ביניהם ילדה צעירה, ולפציעתם הקשה של שלושה נוספים | עדים דיווחו על שחקנים שקפצו למסתור ועל צופים שנמלטו כאשר נשמעו היריות (בעולם)

משחק ההוקי שהשתבש
משחק ההוקי שהשתבש| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
משחק ההוקי שהשתבש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תקרית ירי שאירעה במהלך משחק הוקי לנוער שהתנהל ברוד איילנד, , הובילה למותם של שלושה בני אדם ביניהם ילדה צעירה, ולפציעתם הקשה של שלושה נוספים שהובאו לבית חולים במצב קריטי.

מפקחת המשטרה המקומית, טינה גונקלבז, סיפרה כי מישהו הצליח לעצור במהירות את הסצנה האלימה בכך שניסה להשתלט על היורה, שנכח באולם כדי לצפות במשחק של בן משפחתו. היורה מת מפצעי ירי ככל הנראה לאחר שירה בעצמו. החוקרים עדיין בוחנים את נסיבות האירוע.

גונקלבז ציינה כי ככל הנראה מדובר באירוע ממוקד, שקשור למחלוקת משפחתית, וזיהתה את היורה כרוברט דורגן, יליד 1969.

חקירת האירוע כוללת שיחות עם עשרות עדים שנכחו באולם, וכן סקירת סרטוני וידאו מהמשחק. עדים דיווחו על שחקנים שקפצו למסתור ועל צופים שנמלטו כאשר נשמעו יריות. מחוץ לאולם נראו משפחות מבוהלות ושחקני הוקי בתלבושותיהם מתחבקים לפני שעלו לאוטובוס לעזיבת האזור.

הירי אירע כשמונה שבועות בלבד לאחר טבח אחר ברוד איילנד, באוניברסיטת בראון, שבו נרצחו שני סטודנטים ונפצעו תשעה נוספים, אך ראש העיר פאוטקט, דון גריביאן, הבהיר כי שני האירועים אינם קשורים זה לזה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

