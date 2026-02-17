מזעזע: צילומי הרנטגן חשפו את הזוועות שעברו המפגינים באיראן 

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

מומחים בינלאומיים שבדקו עשרות צילומי CT מבית חולים בודד קובעים כי כוחות הביטחון השתמשו בנשק קטלני מטווח קרוב. הממצאים מצביעים על דפוס של גרימת נכות קבועה ופגיעות קשות בלב ובעיניים, כך לפי דיווח של הגרדיאן.

תיעוד רפואי שהגיע לידי כלי תקשורת זרים חושף דפוס פעולה קטלני של כוחות הביטחון באיראן, הכולל ירי מכוון לעבר איברים חיוניים של מפגינים. ניתוח של יותר מ-75 צילומי רנטגן ו-CT שבוצעו בערב אחד בבית חולים בעיר מרכזית במדינה, מעיד על פציעות קשות בפנים ובחזה שנגרמו כתוצאה מירי מטווח קרוב. המומחים שבדקו את הממצאים קובעים כי מדובר בשימוש בנשק צבאי שנועד להרוג או לגרום לנכות קבועה, ולא באמצעים סטנדרטיים לפיזור הפגנות. הצילומים מראים כי משמרות המהפכה עשו שימוש נרחב בכדורי רסס ממתכת ובתחמושת חיה של רובי סער. המראות הקשים חוזרים: ירי לעבר מפגינים שקראו "מוות לחמינאי" משה בשן | 16:04 תיעוד מיוחד: מסוק בצרפת גרר מפולת שלגים יזומה באמצעות פיצוץ בני סולומון | 15:52 באחד המקרים תועדה צעירה שספגה עשרות כדורי מתכת בפניה, מה שהוביל לאובדן ראייתה ולנזק מוחי. מומחית לרפואת חירום שניתחה את הקבצים ציינה כי "שימוש בתחמושת חיה ובקליעים בקליבר גדול נגד כל כך הרבה אנשים הוא חריג ביותר ובולט, אפילו בקנה מידה עולמי".

הראיות מצביעות על כך שהפצועים שהגיעו לבדיקות הדימות הם רק חלק קטן מהנפגעים, שכן אלו שנפגעו בראשם מקליעים בקליבר גבוה לרוב לא שרדו כדי להגיע לשלב הצילום. מומחה בליסטי שניתח את הקליעים זיהה אותם כתחמושת של רובי סער מסוג AK-47, וציין כי "אם אתה יורה בכלי נשק מסוג זה לעבר אנשים, אתה מנסה להרוג אותם". לדבריו, מדובר בכלי נשק קטלניים שאינם מקובלים בשימוש משטרתי רגיל.

רופאים באיראן המטפלים בנפגעים מדווחים על עומס קיצוני ועל פציעות המזכירות שדה קרב.

אחד הרופאים העיד על טיפול בילדה בת 14 שאיבדה את עינה לאחר שנורתה מגג מבנה. לדבריו, "הפנים שלה היו מכוסים בדם, ואחיה הצעיר רעד ללא שליטה, לא ניתן היה להציל את העין". גורמי רפואה נוספים אישרו כי קיים דפוס חוזר של פגיעות בלב ובעיניים, מה שמחזק את ההערכה כי מדובר בירי סלקטיבי ומתוכנן.

הדיווחים מהשטח מתארים מציאות שבה נפגעים בני כל הגילאים, מפעוטות ועד קשישים. רופא בחדר מיון סיפר על קשישה כבת 65 שנורתה מטווח אפס בכדורי רסס בזמן שניסתה לאסוף את נכדתה מהרחוב.

הצוות הרפואי ניסה לבצע בה פעולות החייאה, אך היא מתה מפצעיה. לדברי המומחים, רמת האלימות המשתקפת מהצילומים מעידה על קריסה מוחלטת של ההבחנה בין טיפול בהפרות סדר לבין לחימה צבאית באזרחים.