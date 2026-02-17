צפו: איראן מחקה פעולה צבאית אמריקאית בתרגיל מאיים 

משמרות המהפכה של איראן פתחו בתרגילים ימיים במצר הורמוז, במהלך המשקף את החרפת המתיחות הצבאית באזור יממה לפני שטהרן הייתה צפויה לקיים שיחות עם וושינגטון.

משמרות המהפכה הודיעו כי מטרת התמרונים היא לבחון את רמת המוכנות המבצעית של היחידות הימיות נוכח איומים צבאיים וביטחוניים פוטנציאליים במצר. במהלך התרגיל ביצעו הכוחות ירי טילים ואף דימו השתלטות על מכלית נפט, בחיקוי מדויק של פעולות שארה"ב מבצעת לאחרונה כנגד מכליות נפט בים הקאריבי.

המהלך מגיע לאחר שבועות של איומים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר כי הוא שוקל אפשרות של תקיפה בעקבות הדיכוי האלים של המחאות באיראן. בשבוע שעבר שלחה ארצות הברית קבוצת תקיפה נוספת של נושאת מטוסים לאזור והבהירה כי פעולה צבאית נותרת על הפרק אם איראן לא תסכים להסדר שיפחית את המתיחות סביב תוכנית הגרעין שלה.

במקביל, טהרן ווושינגטון החלו סבב שיחות נוסף בתיווך עומאן בשווייץ. שר החוץ האיראני עבאס ערקאצ'י כתב מוקדם יותר כי הגיע לז’נבה עם רעיונות ממשיים להשגת הסכם הוגן והדגיש כי כניעה לאיומים אינה עומדת על הפרק.

בארצות הברית ציינו כי השיחות אמורות לעסוק לא רק בגרעין אלא גם בארסנל הטילים הבליסטיים של איראן ובתמיכתה בארגונים חמושים באזור, אך טהרן הבהירה כי לא תנהל משא ומתן בנושאים אלה ומתעקשת למקד את הדיון בסוגיית הגרעין בלבד.

עראקצ’י נועד בז’נבה גם עם ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, כשברקע סירובה של איראן לאפשר ביקורים במתקני הגרעין המרכזיים והחשש במערב לגבי מלאי האורניום המועשר.

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הצהיר כי איראן לא תפתח במלחמה אך הזהיר שכל עימות שייכפה עליה יתפשט ברחבי האזור. בטהרן חזרו והדגישו כי בסיסים אמריקניים במזרח התיכון ייחשבו מטרות לגיטימיות אם תפרוץ לחימה.