מבט מבועת הננעץ בנקודה ריקה באוויר וגוף הקופא לפתע מעוררים בשעות האחרונות גל של תיאוריות ופרשנויות דתיות ברשתות החברתיות, סביב סרטון המתעד את רגעיה האחרונים של אישה בווייטנאם.

הפרסום, שזכה ליותר משני מיליון צפיות תוך זמן קצר, מציג טענות לפיהן המנוחה חזתה במלאך המוות, שניות ספורות לפני שקרסה ומתה במטבח ביתה.

בפוסטים שהופצו בפלטפורמת X נכתב כי "במסורות דתיות, אנשים גוססים לעיתים רואים את מלאך המוות רגעים לפני הסוף. האישה הזו נראית כאילו היא פוגשת את עיניו – מבט מבועת, גוף קופא, ואז... סוף". אלפי גולשים שיתפו את התיעוד וייחסו את תנועותיה המוזרות של האישה לראייה של ישות בלתי נראית, מה שהפך את האירוע למקור של חרדה קולקטיבית ברחבי הרשת.

הסרטון, שמקורו במצלמת אבטחה ביתית, מראה את האישה עומדת ליד כיור במטבח צנוע ומשוחחת עם אישה נוספת. לפתע היא מפסיקה את דבריה, מבטה ננעל על נקודה בחלל, והיא מסתובבת באופן שאינו טבעי לפני שהיא מתמוטטת על הרצפה כשהיא סובלת מפרכוסים קצרים ונותרת ללא רוח חיים.

אל מול הפרשנויות הרוחניות, מומחים רפואיים שצפו בתיעוד סיפקו הסבר פיזיולוגי למקרה. לדבריהם, "זה נראה כמו התקף פתאומי של שבץ מוחי, אולי מקריש דם שחסם את זרימת הדם". הנוירולוגית ד"ר לי טראן ציינה כי בעוד שקריש דם יכול להכות ללא סימנים מוקדמים, ההתנהגות המתועדת מעלה שאלות. "זה יכול להיות הזיה מוחית, או משהו רוחני יותר. מי יודע?", אמרה טראן והוסיפה כי האירוע "מזכיר לנו כמה המוות קרוב ומסתורי".