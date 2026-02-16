כיכר השבת
ראתה את מלאך המוות? האישה בהתה בחרדה שניות לפני מותה | קשה לצפייה

אישה מוייטנאם תועדה במצלמות אבטחה כשהיא בוהה באופן מוזר שניות לפני שהיא קורסת במטבח | בפרסומים שונים ברשת X הובא הסיפור כהוכחה לכך שהאישה חזתה במלאך המוות שניות לפני שהלכה לעולמה | ושוב יום אחד לפני מיתתך (בעולם) 

הרגע שנלכד במצלמה
הרגע שנלכד במצלמה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
הרגע שנלכד במצלמה (צילום: לפי סעיף 27א)

מבט מבועת הננעץ בנקודה ריקה באוויר וגוף הקופא לפתע מעוררים בשעות האחרונות גל של תיאוריות ופרשנויות דתיות ברשתות החברתיות, סביב סרטון המתעד את רגעיה האחרונים של אישה בווייטנאם.

הפרסום, שזכה ליותר משני מיליון צפיות תוך זמן קצר, מציג טענות לפיהן המנוחה חזתה במלאך המוות, שניות ספורות לפני שקרסה ומתה במטבח ביתה.

בפוסטים שהופצו בפלטפורמת X נכתב כי "במסורות דתיות, אנשים גוססים לעיתים רואים את מלאך המוות רגעים לפני הסוף. האישה הזו נראית כאילו היא פוגשת את עיניו – מבט מבועת, גוף קופא, ואז... סוף". אלפי גולשים שיתפו את התיעוד וייחסו את תנועותיה המוזרות של האישה לראייה של ישות בלתי נראית, מה שהפך את האירוע למקור של חרדה קולקטיבית ברחבי הרשת.

הסרטון, שמקורו במצלמת אבטחה ביתית, מראה את האישה עומדת ליד כיור במטבח צנוע ומשוחחת עם אישה נוספת. לפתע היא מפסיקה את דבריה, מבטה ננעל על נקודה בחלל, והיא מסתובבת באופן שאינו טבעי לפני שהיא מתמוטטת על הרצפה כשהיא סובלת מפרכוסים קצרים ונותרת ללא רוח חיים.

אל מול הפרשנויות הרוחניות, מומחים רפואיים שצפו בתיעוד סיפקו הסבר פיזיולוגי למקרה. לדבריהם, "זה נראה כמו התקף פתאומי של שבץ מוחי, אולי מקריש דם שחסם את זרימת הדם". הנוירולוגית ד"ר לי טראן ציינה כי בעוד שקריש דם יכול להכות ללא סימנים מוקדמים, ההתנהגות המתועדת מעלה שאלות. "זה יכול להיות הזיה מוחית, או משהו רוחני יותר. מי יודע?", אמרה טראן והוסיפה כי האירוע "מזכיר לנו כמה המוות קרוב ומסתורי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
האשה נראית באירוע מוחי קטלני המשתק חצי גוף שמאלי/ימני והיא מסתובבת משום שאינה יכולה להניע את חצי גופה השני
קצת שפיות
5
ממש קביעה שגויה!!! היא לא "בהתה". היא הסתובבה עקב חוסר התמצאות על רקע נוירולוגי. יתכן שמותה נגרם באופן שניוני לאחר שראשה נחבט ברצפה. לא סרטון לכתבה עיתונאית רצינית. באמת...
באמת...
4
אולי האישה ההיא לא ראתה את מלאך המוות, אבל בהחלט יש אנשים שראו ורמזו זאת רגע לפני מיתתם.
אמתי לגמרי

