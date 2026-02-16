כיכר השבת
תיעוד מפחיד

17 מכוניות מעורבות באחת מתאונות המירוץ הגדולות בהיסטוריה | צפו

שבעה עשר רכבים היו מעורבים בתאונת שרשרת במהלך מרוץ שנערך אתמול בפלורידה | “המכוניות נהגו בצורה לא טובה, הייתה אגרסיביות גדולה", סיפר אחד הנהגים לאחר התקרית (בעולם)

תאונה שרשרת במרוץ
תאונה שרשרת במרוץ| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
תאונה שרשרת במרוץ (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שבעה עשר רכבים היו מעורבים בתאונת שרשרת במהלך מרוץ הדייטונה 500 שנערך אתמול (ראשון) בפלורידה.

הכל החל כשאחד הנהגים השיג תנופה בנתיב החיצוני וניסה לאתגר את מוביל המרוץ. הנהג ביצע חסימה מאוחרת, מה ששלח אותו ואת הנהג השני אל הקיר וגרם לתאונת שרשרת גדולה.

אחד האנשים שהיו בקשר עם הנהג סיפר שהתריע בפניו על החסימה רגע לפני. למרות התיעוד המפחיד שפורסם מהאירוע, אף אחד מהנהגים לא נפגע בצורה רצינית.

בעקבות ה הונף דגל המסמל אזהרה, ושבע ההקפות האחרונות של שלב 2 התנהלו בזהירות יתרה.

“המכוניות נהגו בצורה לא טובה, הייתה אגרסיביות גדולה, כרגיל לקראת סיום שלבים”, אמר אחד הנהגים. “היינו כל כך תקועים מאחור שחשבתי שלא נצליח להגיע. יש לי שני תאי מוח, והייתי צריך להקשיב לשני”.

