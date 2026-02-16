קים ג’ונג‑און חנך שכונה לזכר חללי המלחמה ברוסיה

בזמן שאלפי קילומטרים משם, בערבות אוקראינה ובשדות הקטל של מחוז קורסק, נמשך מרחץ הדמים, בחר מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, להציג לעולם פנים אחרות של המלחמה.

בטקס רב רושם שנערך ביום ראשון השבוע, חנך המנהיג את רחוב "סאפייול" – שמשמעותו "הכוכב החדש" – שכונת מגורים מודרנית ויוקרתית בלב פיונגיאנג. אך מאחורי החגיגיות הממלכתית מסתתרת טרגדיה לאומית שהמשטר מנסה נואשות לעטוף במילים של גבורה. אל הטקס הגיע קים כשהוא מלווה בדמות שהפכה לצילו הקבוע בשלוש השנים האחרונות: בתו, קים ג'ו אה. השניים תועדו כשהם עוברים בין הבתים החדשים, מחבקים ומנחמים את בני המשפחות השכולות של "המרטירים הצעירים".

קים ג’ונג‑און חנך שכונה לזכר חללי המלחמה ברוסיה

קים ג’ונג‑און חנך שכונה לזכר חללי המלחמה ברוסיה

קים, בנאום טעון רגש, הצהיר כי דחק בבנאים לסיים את הפרויקט "אפילו יום אחד קודם" כדי להעניק נחמה למשפחות. נוכחותה המוגברת של בתו באירועים צבאיים וטקסים לאומיים מחזקת את ההערכות כי היא עוברת הכשרה קפדנית כיורשת העתידית של השושלת.

למרות הניסיונות לצבוע את המציאות בצבעים של גאווה, הנתונים המודיעיניים מספרים סיפור אחר לגמרי. על פי הערכות של גורמי מודיעין במערב ובדרום קוריאה, מתוך כ-14,000 חיילים ששלחה צפון קוריאה להילחם לצד צבאו של פוטין, למעלה מ-6,000 כבר נהרגו או נפצעו בקרבות. השכונה החדשה היא למעשה "עיר מקלט" למשפחות שאיבדו את יקיריהן במבצעים צבאיים מעבר לים, פרויקט שנועד, לדברי קים, לאפשר להן "להתגאות בבניהן ובעליהן ולחיות באושר".

קים ג’ונג‑און חנך שכונה לזכר חללי המלחמה ברוסיה

העיתוי של חנוכת השכונה אינו מקרי. האירוע נערך שבועות ספורים לפני כינוס הקונגרס התשיעי של מפלגת הפועלים השלטת, שבו צפוי קים להציג את הישגי מדיניותו. אנליסטים מעריכים כי מפגני ההוקרה הללו – הכוללים הקמת אנדרטאות, מוזיאונים וכעת גם שכונות מגורים – הם חלק ממאמץ תעמולתי אדיר לבלימת תסיסה ציבורית אפשרית נוכח מחיר הדמים הכבד.

בעוד התקשורת הממלכתית של צפון קוריאה (KCNA) מפיצה תמונות של בתים מוארים וחיוכים מאולצים, עיתונאים עצמאיים לא הורשו להתקרב לאזור הטקס, וסיפורם האמיתי של החיילים שמעולם לא שבו הביתה נותר קבור תחת הריסות המלחמה באירופה. הברית הצבאית בין קים לפוטין ממשיכה להדק את אחיזתה.