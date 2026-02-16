כיכר השבת
מארב מתוחכם 

תיעוד מפחיד: הזמין משטרה על אירוע שווא - והתנפל על השוטרים עם סכין

כתב אישום נגד תושב וושינגטון שביצע מארב מתוחכם ודקר שוטרים | מוחמד בנגורה נאשם כי פיתה שוטרים לזירה באמצעות דיווח כוזב על אלימות במשפחה ותקף אותם בסכין מטבח | שוטר אחד נפצע קשות בפניו ובגבו במהלך התקרית | תיעוד מפחיד ממצלמות השוטרים (חדשות) 

| צילום: צילום: מצלמות גוף משטרת וושינגטון
(צילום: מצלמות גוף משטרת וושינגטון)

התביעה במדינת וושינגטון הגישה כתב אישום חמור נגד מוחמד מוראי בנגורה, בן 38, בגין תקיפה מדרגה ראשונה ושנייה, לאחר שתקף בסכין שהוזעקו למרכז תחבורה בבלוויו. תיעוד וידאו שפורסם בסוף השבוע חושף כיצד הנאשם תכנן מארב לשוטרים על ידי דיווח כוזב למוקד החירום.

האירוע התרחש באמצע דצמבר האחרון, כאשר בנגורה התקשר למוקד המשטרה ודיווח על ויכוח אלים בין גבר לאישה המתקיים במרכז התחבורה העירוני. שני שוטרים שהגיעו למקום תוך דקות ספורות פגשו בבנגורה, שחבש כובע ומסכה כירורגית. בעוד השוטרים מנסים לברר איתו את פרטי הדיווח על האלימות במשפחה, שלף הנאשם לפתע סכין מטבח מכיס מעילו והסתער לעברם.

במהלך התקיפה, שיסף בנגורה את פניו של אחד השוטרים ולאחר מכן דקר אותו פעמיים נוספות בגבו בזמן שהשוטר שכב על הקרקע. שוטר שני שהיה בזירה הגיב בירי ופגע בבנגורה שלוש פעמים. השוטר הפצוע פונה לבית החולים "הרבורויו" עם חתך משמעותי בפניו, שם קיבל טיפול רפואי.

במסמכי האישום ציינו התובעים כי "התקיפה המכוונת, לאחר פיתוי השוטרים למקום באמצעות שיחת שווא על אירוע אלימות במשפחה, מדגימה את המרחק שאליו מוכן הנאשם ללכת כדי לפגוע באחרים ואת הסכנה הקיצונית שהוא מהווה לציבור". בנגורה, ששרד את הירי ואושפז תחת מעצר, הועבר לכלא במחוז קינג ונקבעה לו ערבות על סך חמישה מיליון דולר.

מחקירת המשטרה עולה כי לנאשם עבר של התנכלויות למערכת אכיפת החוק. חודשים ספורים לפני התקיפה הוא נעצר לאחר שאיים ברצח על מאבטח, וביום שקדם למארב אף ניסה להגיש תלונה רשמית נגד אחד השוטרים. נכון לעת זו, בנגורה ממתין להערכה פסיכיאטרית שתקבע את כשירותו לעמוד לדין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר