התביעה במדינת וושינגטון הגישה כתב אישום חמור נגד מוחמד מוראי בנגורה, בן 38, בגין תקיפה מדרגה ראשונה ושנייה, לאחר שתקף בסכין שוטרים שהוזעקו למרכז תחבורה בבלוויו. תיעוד וידאו שפורסם בסוף השבוע חושף כיצד הנאשם תכנן מארב לשוטרים על ידי דיווח כוזב למוקד החירום.

האירוע התרחש באמצע דצמבר האחרון, כאשר בנגורה התקשר למוקד המשטרה ודיווח על ויכוח אלים בין גבר לאישה המתקיים במרכז התחבורה העירוני. שני שוטרים שהגיעו למקום תוך דקות ספורות פגשו בבנגורה, שחבש כובע ומסכה כירורגית. בעוד השוטרים מנסים לברר איתו את פרטי הדיווח על האלימות במשפחה, שלף הנאשם לפתע סכין מטבח מכיס מעילו והסתער לעברם.

במהלך התקיפה, שיסף בנגורה את פניו של אחד השוטרים ולאחר מכן דקר אותו פעמיים נוספות בגבו בזמן שהשוטר שכב על הקרקע. שוטר שני שהיה בזירה הגיב בירי ופגע בבנגורה שלוש פעמים. השוטר הפצוע פונה לבית החולים "הרבורויו" עם חתך משמעותי בפניו, שם קיבל טיפול רפואי.

במסמכי האישום ציינו התובעים כי "התקיפה המכוונת, לאחר פיתוי השוטרים למקום באמצעות שיחת שווא על אירוע אלימות במשפחה, מדגימה את המרחק שאליו מוכן הנאשם ללכת כדי לפגוע באחרים ואת הסכנה הקיצונית שהוא מהווה לציבור". בנגורה, ששרד את הירי ואושפז תחת מעצר, הועבר לכלא במחוז קינג ונקבעה לו ערבות על סך חמישה מיליון דולר.

מחקירת המשטרה עולה כי לנאשם עבר של התנכלויות למערכת אכיפת החוק. חודשים ספורים לפני התקיפה הוא נעצר לאחר שאיים ברצח על מאבטח, וביום שקדם למארב אף ניסה להגיש תלונה רשמית נגד אחד השוטרים. נכון לעת זו, בנגורה ממתין להערכה פסיכיאטרית שתקבע את כשירותו לעמוד לדין.