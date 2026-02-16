תייר בריטי בן 35 נעצר הבוקר (שני) בשדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג בחשד לפגיעה בתשתיות המקום ובחשד להחזקת "רעל", זאת לאחר שתועד במצלמות ובסרטונים ויראליים הורס עמדות צ'ק-אין עצמאיות, כך דווח בתקשורת המקומית במדינה.

על פי רשות שדה התעופה, האירוע התרחש הבוקר בסביבות השעה 6:00 בטרמינל 1, באולם ההמראות. הגבר, שתואר לפי הרשויות כתייר בריטי, דחף והפיל כעשר עמדות הצ'ק-אין, ולאחר מכן הרים עמוד מתכת והשתמש בו כדי לשבור את המכונות.

דובר המשטרה מסר כי "צוותי הביטחון של השדה והמאבטחים הגיעו במהירות למקום, הזהירו את הגבר להפסיק את ההתנהגות והזעיקו את המשטרה", "המשטרה עצרה את הגבר ופתחה בחקירה". כוחות משטרה עצרו אותו באזור פריקת הנוסעים באוטובוסים של השדה.

הטוויסט בעלילה נרשם כאשר במהלך החיפוש בתיקו נמצאו ארבעה כדורי ויאגרה אותם החזיק ללא מרשם רפואי. בהונג קונג נחשבת ויאגרה ככדורי "רעל" כאשר היא מוחזקת ללא מרשם, עבירה שעונשה עד שנתיים מאסר וקנס של עד 100,000 דולר הונג קונגי.

עד כה לא דווח על נפגעים בנפש כתוצאה מהאירוע, והפעילות בשדה התעופה לא נפגעה באופן משמעותי. חקירת המשטרה נמשכת, והרשויות טרם מסרו פרטים נוספים על מניע אפשרי או על מצבו הנפשי של החשוד.