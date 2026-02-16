שלטי סמסונג החדשים - צילום: יצרן שלטי סמסונג החדשים | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:45 שלטי סמסונג החדשים ( צילום: יצרן )

החל מסוף שבוע שעבר, עוברי אורח ב-17 מוקדים מרכזיים ברחבי העולם, מסיאול וטוקיו ועד לונדון ולוס אנג'לס, נעמדו המומים מול שלטי חוצות דיגיטליים בטכנולוגיית תלת-ממד.

המיצגים הללו, שגורמים לתמונות להיראות כאילו הן יוצאות מגבולות המסך אל תוך הרחוב, הם לא רק מופע ראווה הם הצצה ראשונה למהפכה הטכנולוגית של חברת סמסונג שתיחשף רשמית ב-25 בפברואר. החברה רוצה להעניק חוויה מקשרת בין שלטי הענק לטלפון החדש בעיקר ביכולת הבינה המלאכותית להפוך חזון יצירתי למציאות בתוך הפריים. סדרת הגלקסי אס 26 החדשה תאפשר למשתמשים ליצור ולערוך תמונות מורכבות בקלות חסרת תקדים. המטרה של סמסונג היא להראות שהכוח ליצור תכנים ויזואליים מרהיבים עובר מהמסכים הגדולים ישירות לכף היד שלכם.

האירוע הקרוב, שייערך תחת הכותרת "הטלפון הבא של הבינה המלאכותית יהפוך את חייכם לקלים יותר", המכשירים החדשים צפויים לכלול מערכת ייחודית ליצירת תמונות מטקסט ישירות על המכשיר (ללא צורך בחיבור לענן), כלי עריכה משוכללים ותרגום בזמן אמת. בנוסף, תיחשף טכנולוגיית פרטיות חכמה שתדע להסתיר את תוכן המסך מפני סקרנים המסתכלים מזווית הצד.

הקמפיין העולמי הוא "יריית הפתיחה" לקראת אירוע האנפאקד שיתקיים בסן פרנסיסקו ויועבר בשידור חי. לצד סדרת הדגל החדשה, החברה צפויה לחשוף גם אוזניות חכמות ועדכוני תוכנה שיטמיעו את הבינה המלאכותית בכל פעולה יומיומית.