השחקן הגדול בעולם מפתיע את כולם: "אני רוצה לבקר בישראל"

לברון ג'יימס, שחשב בעיני רבים לשחקן הכדורסל הגדול ביותר בעולם כיום, ואולי בהיסטוריה כולה. הוא דמות מוכרת בכל פינה על הגלובוס, ולכל מילה שלו יש משקל אדיר. בתחילת השבוע, הצליח ג'יימס להכות בתדהמה מיליוני מעריצים ברחבי העולם כאשר בחר להתייחס לישראל בצורה אוהדת וישירה.

למרות המתיחות הבינלאומית והאווירה העוינת במקומות רבים בעולם כלפי ישראל בתקופה האחרונה, לברון לא מיצמץ כאשר נשאל על ידי כתבת ישראלית אם יש לו מסר למעריציו בארץ. בעוד שדמויות ציבוריות רבות מעדיפות להתחמק משאלות פוליטיות רגישות, ג'יימס בחר להביע הערכה ואף רצון להגיע לביקור.

"מעולם לא הייתי שם... אם יש לי שם מעריצים, אז אני מקווה שעקבתם אחרי הקריירה שלי. אני מקווה שאני נותן לאנשים שם השראה לא רק לרצות להיות גדולים בספורט, אלא להיות אנשים טובים יותר באופן כללי בחיים. אני מקווה שיום אחד אוכל להגיע לשם. כמו שאמרתי, מעולם לא הייתי שם, אבל שמעתי רק דברים נהדרים. אני מעריך את השאלה".

דבריו עוררו הדים רבים ברשתות החברתיות, במיוחד לאור העובדה שציין כי שמע "רק דברים נהדרים" על המדינה.

זו אינה הפעם הראשונה שג'יימס מתייצב לצד ישראל מאז טבח שמחת תורה כבר בימים הראשונים שלאחר הטבח, הוא פרסם הודעת גינוי חריפה וחד-משמעית נגד הטרור.

"הרצח והאלימות של חמאס נגד חפים מפשע הוא טרור", הצהיר אז ללא סייג, והוסיף תנחומים עמוקים לעם בישראל ולקהילה היהודית. עבור מיליוני ישראלים, לברון הוא הרבה יותר מספורטאי - הוא אדם שמוכיח פעם אחר פעם שאינו מפחד לעמוד לצד הצדק.