כל כלב בא יומו

נסגר המעגל: חוסל מחבל חמאס שתועד מחייך בזמן הפשיטה על מחנה רעים בבוקר הטבח

צה"ל ושב"כ תקפו ביממה האחרונה מחבלים בעיר עזה, בצפון הרצועה ובחאן יונס, בתגובה לכך שמחבלים חמושים יצאו אתמול מתשתית תת-קרקעית ליד כוחות הצבא | המחבלים שהותקפו פעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור וקידמו מתווי טרור | באחת מהתקיפות חוסל אחמד ביוכ, שחדר למחנה רעים בטבח שמחת תורה (צבא)

תיעוד החיסול
תיעוד החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד החיסול (צילום: דובר צה"ל)

בתגובה להפרה של הסכם הפסקת האש, צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. דובר צה"ל ציין כי המחבל, אחמד ביוכ, פשט יחד עם מחבלים נוספים על מחנה רעים ביום מתקפת הפתע. המחבל תועד בסרטונים מיום הטבח, שבהם הוא נראה מחייך.

דובר צה"ל מסר בהודעתו כי "צה"ל ושב"כ תקפו לאורך היממה האחרונה מחבלים של ארגוני הטרור במרחב צפון הרצועה, וחאן יונס, בתגובה להפרת ההסכם אתמול, שבמסגרתה מחבלים חמושים יצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית בסמוך לכוחות צה״ל. המחבלים שהותקפו פעלו בתקופה האחרונה לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

תיעוד של המחבל אחמד ביוכ מהטבח הרצחני ב-7 באוקטובר (צילום: דובר צה"ל)

עוד נמסר כי בתקיפות שבוצעו בתגובה להפרת ההסכם במזרח רפיח בשבוע שעבר חוסל גם המחבל עאסם אבו הולי, ששימש כראש מערך הנוחבה במחנות המרכז של הג'יהאד האיסלאמי. "במסגרת תפקידו, המחבל היה אחראי על אספקת אמצעי הלחימה עבור מחבלי החטיבה, וכן על קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל", נמסר.

בנוסף צוין כי אבו הולי "פיקד על מחבלי הנוחבה של החטיבה שחלקם פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה היה אמון על אימוניהם לתרגול תרחישי חטיפה של חיילי צה"ל".

(צילום: דובר צה"ל)

בתוך כך דובר צה"ל דיווח כי כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית זיהו היום מחבלים במרחב הקו הצהוב שביצעו פעולות חשודות בקרקע והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח חיסלו שניים מהמחבלים במטרה להסיר את האיום.

