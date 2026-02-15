בתגובה להפרה של הסכם הפסקת האש, צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. דובר צה"ל ציין כי המחבל, אחמד ביוכ, פשט יחד עם מחבלים נוספים על מחנה רעים ביום מתקפת הפתע. המחבל תועד בסרטונים מיום הטבח, שבהם הוא נראה מחייך.

דובר צה"ל מסר בהודעתו כי "צה"ל ושב"כ תקפו לאורך היממה האחרונה מחבלים של ארגוני הטרור במרחב צפון הרצועה, העיר עזה וחאן יונס, בתגובה להפרת ההסכם אתמול, שבמסגרתה מחבלים חמושים יצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית בסמוך לכוחות צה״ל. המחבלים שהותקפו פעלו בתקופה האחרונה לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

עוד נמסר כי בתקיפות שבוצעו בתגובה להפרת ההסכם במזרח רפיח בשבוע שעבר חוסל גם המחבל עאסם אבו הולי, ששימש כראש מערך הנוחבה במחנות המרכז של הג'יהאד האיסלאמי. "במסגרת תפקידו, המחבל היה אחראי על אספקת אמצעי הלחימה עבור מחבלי החטיבה, וכן על קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל", נמסר.

בנוסף צוין כי אבו הולי "פיקד על מחבלי הנוחבה של החטיבה שחלקם פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה היה אמון על אימוניהם לתרגול תרחישי חטיפה של חיילי צה"ל".