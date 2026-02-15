המחסנים מתמלאים: ארה"ב נערכת למכה שתמחק את הגרעין האיראני

ה-F-35 לייטנינג II -- מתקדם. חמקן. מעולה. - צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. ה-F-35 לייטנינג II -- מתקדם. חמקן. מעולה. | צילום: צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. 10 10 0:00 / 0:59 ה-F-35 לייטנינג II -- מתקדם. חמקן. מעולה. ( צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. )

מתחת ל-60 מטרים של סלע הררי ובטון מזוין, בלב הבונקרים המבוצרים ביותר של איראן, חשבו בטהראן שהם חסינים – עד שהגיע "פטיש חצות". כעת, לאחר שהעולם כולו חזה בעוצמת ההרס של ה-GBU-57 בקיץ האחרון, ארצות הברית מבהירה כי המחסנים מתמלאים מחדש. במרוץ חימוש נגד הזמן ונגד הגרעין, וושינגטון שולחת איתות ברור: הדיפלומטיה אולי מדברת בחדרי הישיבות, אבל המפציצים החמקנים כבר מחממים מנועים על המסלול.

המכה שזעזעה את פורדו על פי דיווח נרחב באתר Defense News, חיל האוויר האמריקני החליט שלא לקחת סיכונים והעניק לענקית התעופה "בואינג" חוזה בלעדי לרכש מיידי של פצצות ה-Massive Ordnance Penetrator (MOP). ההחלטה לבחור בבואינג כ"ספק יחיד" נבעה מהצורך המבצעי הדחוף למלא את החסר שנוצר לאחר מבצע "Operation Midnight Hammer" ביוני 2025. באותו מבצע, כזכור, החריבו מפציצי B-2 Spirit את מתקן העשרת האורניום התת-קרקעי בפורדו ואתרים נוספים, תוך שימוש באותן פצצות ענק. ה-GBU-57 היא מפלצת פלדה במשקל 30,000 פאונד (כ-13.6 טונות). יכולת החדירה שלה נחשבת לדמיונית: היא מסוגלת לפלח כ-60 מטרים של שכבות סלע קשות לפני שהיא מפעילה את מטען הנפץ האדיר שלה בלב היעד. שווי החוזה הנוכחי מוערך בלמעלה מ-100 מיליון דולר, והוא כולל גם ערכות זנב מתקדמות להנחיה מדויקת, כאשר האספקה צפויה להתחיל בתחילת 2028. מומחים מציינים כי זוהי ככל הנראה ההזמנה האחרונה מדגם זה לפני המעבר לפצצת הדור הבא שפיתוחה כבר החל.

לקט תיעודים מתקיפת חלק מאתרי הגרעין של המשטר האיראני:

נושאת מטוסים שנייה בדרך למפרץ

במקביל לחימוש האווירי, הפנטגון אינו מזניח את הזירה הימית. קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford, הגדולה והמתקדמת ביותר בצי האמריקני, קיבלה פקודה לעזוב את הקריביים ולהפליג במהירות לעבר המזרח התיכון. ה"פורד" תצטרף לקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" שכבר נמצאת באזור, מה שיעניק לארה"ב כוח אש ימי חסר תקדים מול חופי איראן.

הנשיא דונלד טראמפ, שהתייחס להתפתחויות בשיחה עם כתבים, הבהיר כי המהלכים הצבאיים אינם מקריים. "טהראן מעוניינת בעסקה, והם יודעים היטב מה יהיו ההשלכות אם לא נגיע להסכם דיפלומטי," הזהיר טראמפ. הצהרתו של הנשיא מדגישה את אסטרטגיית ה"לחץ המקסימלי" המחודשת: מצד אחד משא ומתן על הגרעין והטילים, ומצד שני הצגת יכולת מוכחת להשמיד כל נכס תת-קרקעי איראני בלחיצת כפתור.