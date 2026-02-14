כיכר השבת
נדיר וקטלני במיוחד | כעת זה רשמי: כך הורעל אלכסיי נבלני בכלא הרוסי

חמש מדינות אירופאיות פרסמו היום הצהרה משותפת הקובעת כי אלכסי נבלני הורעל באמצעות רעל נדיר | המדינות האשימו את רוסיה בביצוע ההרעלה, בעוד האחרונה דחתה את ההאשמות ואמרה כי מדובר במוות בלתי-מוסבר | שנתיים לקח לאירופה לעלות על הרעלן בו נהרג נבלני, לאור נדירותו של החומר הכימי| כעת זה רשמי: נבלני חוסל בנשק כימי | כל הפרטים (בעולם) 

הנשיא הרוסי והאסיר שחוסל (צילום: shutterstock)

חמש מדינות באירופה פרסמו היום (שבת) הצהרה משותפת הקובעת כי מנהיג האופוזיציה הרוסי, אלכסיי נבלני, חוסל באמצעות רעלן נדיר המופק מצפרדעים מדרום אמריקה.

לפי הודעת משרדי החוץ של בריטניה, צרפת, גרמניה, שבדיה והולנד, בדיקות מעבדה שבוצעו על דגימות ביולוגיות מגופו של נבלני אישרו באופן סופי את הימצאותו של החומר אפיבטידין. מדובר ברעלן קטלני המצוי בעורן של צפרדעי חץ ביערות הגשם, אשר אינו קיים בטבע בשטחי רוסיה.

המדינות החתומות על ההצהרה הבהירו כי הממצאים המדעיים מצביעים על מעורבות ישירה של השלטונות במוסקבה.

בהצהרה נכתב כי "רק למדינה הרוסית היו האמצעים, המניע וההזדמנות להשתמש ברעלן הקטלני הזה נגד נבלני במהלך מאסרו במושבת עונשין בסיביר, ואנו רואים בה אחראית למותו". עוד צוין כי לא קיים הסבר חלופי להימצאות החומר בגופו של האסיר, וכי "בהינתן הרעילות של האפיבטידין והתסמינים שדווחו, הרעלה הייתה בסבירות גבוהה מאוד סיבת מותו".

בעקבות הגילויים, פנו הנציגים הקבועים של חמש המדינות לארגון למניעת הפצה של נשק כימי ודיווחו על הפרה רוסית של האמנה הבינלאומית. שרת החוץ של בריטניה, איבט קופר, התייחסה לממצאים וציינה כי "רוסיה ראתה בנבלני איום. באמצעות שימוש בצורה זו של רעל, המדינה הרוסית הפגינה את הכלים המתועבים העומדים לרשותה ואת הפחד המשתק שלה מפני אופוזיציה פוליטית".

הדיווח הנוכחי מתפרסם שנתיים לאחר שנבלני מת במושבת העונשין בחוג הארקטי, שם ריצה עונש מאסר ממושך.

בעוד שברוסיה דחו את הטענות וטענו כי מדובר במוות מנסיבות טבעיות, המדינות האירופאיות הדגישו כי זהו המשך ישיר לדפוס הפעולה של הקרמלין, הכולל את הרעלתו הקודמת של נבלני בנוביצ'וק בשנת 2020. אלמנתו, יוליה נבלנאיה, מסרה בתגובה כי "פוטין הרג את אלכסיי באמצעות נשק כימי. עכשיו יש הוכחות".

0 תגובות

4
זה לא נשק כימי ,אלא נשק ביולוגי .מעניין , מה לקח כל כך הרבה זמן לזהות אותו .הוא ידוע כאחד הקטלניים ביותר בעולם .
אהרוני
3
גם בלי הוכחות זה היה ברור לכל בר דעת ככה זה דרכו של פוטין
רחל
2
מה אתם מתפלאים, למה בארץ לא עושים את זה? ראה פרשת החייל שהורעל בכלא
דוד כהן

