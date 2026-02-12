'צייד הלילה' הרוסי: מסוק הקרב המפלצתי שנחת באיראן

מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים ( צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית )

בעוד המתח בין וושינגטון לטהרן שובר שיאים, צל שחור ומאיים החל לרחף מעל שמי איראן. תיעודים דרמטיים שנחשפו באתרים הצבאיים "The War Zone" ו-"The Aviationist" חושפים כי רוסיה העבירה לידי משמרות המהפכה את ה-Mi-28NE – מסוק קרב אימתני המכונה "צייד הלילה". במסירות נפש על בניין הכוח האווירי, האיראנים מנסים להציג מצג שווא של שדרוג היכולות, אך האם באמת מדובר בנשק שישנה את כללי המשחק מול חיל האוויר הישראלי?

קזינו של איומים – מה באמת מסתתר בהאנגר הסודי?

התמונות, שצולמו בהאנגר סודי של חברת "שירותי התעופה פארס", חושפות כלי מלחמה מתוחכם החמוש בתותח 30 מ"מ וטילי נ"ט קטלניים. המסוק תוכנן כאגרוף מחץ לגובה נמוך, המיועד להגנה על כוחות יבשה מתמרנים. עם מערכות תצפית לילה וחיישנים אופטיים, הוא מתיימר לפעול בכל תנאי מזג אוויר.

אולם, מתחת למעטפת הנוצצת מסתתרת מציאות אחרת. המסוק הגיע כשהוא מפורק, ללא רוטורים וצבוע בצבעי הסוואה מדבריים. מדובר בפלטפורמה שתלויה לחלוטין בעליונות אווירית – דבר שאין לאיראנים מול המטוסים המתקדמים בעולם. זהו מהלך של "בניין הכוח" על הנייר בלבד, שכן ללא הגנה אווירית מסיבית, המסוק הזה הוא מטרה קלה בשמיים.

האשליה האיראנית מול עוצמת צה"ל

למרות הכותרות המפוצצות בטהרן, בירושלים שומרים על קור רוח. קליטת הכלי נמצאת רק בראשיתה: הצוותים המקומיים טרם עברו הכשרה, אין להם שעות טיסה מבצעיות והתשתית התומכת עדיין בחיתוליה. מעבר לכך, מאזן הכוחות נותר ברור: קרב אוויר בין מספר מסוקים בודדים למטוסי הקרב של ישראל יסתיים בניצחון מהיר ומוחץ לטובתנו.

גם תרחיש של תקיפה בישראל נחשב לבלתי ריאלי בעליל. למסוק אין את טווח הדלק הנדרש כדי להגיע לארץ, וגם אם היה מנסה – הוא היה מזוהה ומושמד עוד לפני שהיה מתקרב לגבול. מדובר בקומת ביטחון רעועה עבור איראן, שעשויה לשמש אותה לבעיות פנים בלבד, אך לא מהווה איום ממשי על חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.