מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, הציב יעד חדש ומעורר מחלוקת: היכולת של נהגים לשחק במשחקי וידאו בזמן שהרכב נמצא במצב נהיגה עצמית מלאה. על פי דבריו של מאסק, יכולת זו עשויה להיות זמינה רשמית בתוך שלושה עד שישה חודשים בלבד, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים בערים ובמדינות השונות.

ההצהרה הגיעה בתגובה לסרטון ויראלי שבו נראה נהג משחק ב-"Grand Theft Auto" בתוך ה- סייברטראק שלו תוך שימוש במערכת ה-FSD. למרות האופטימיות של מאסק, טסלה מבהירה כי המערכת אינה אוטונומית לחלוטין כיום, וכי הנהגים עדיין נושאים באחריות וחייבים להיות מוכנים להשתלט על הרכב בכל רגע.

הצעד מגיע על רקע התקדמות משמעותית של טסלה בתחום האוטונומיה, הכוללת את השקת פלטפורמת ה-Robotaxi באוסטין שבטקסס ביוני האחרון, ושירות דומה שהושק לאחרונה באזור המפרץ בקליפורניה. עם זאת, חשוב לזכור כי מאסק סיפק בעבר לוחות זמנים אופטימיים שלא התממשו במלואם, כשהבטיח רכבים אוטונומיים לחלוטין "עד סוף השנה" במשך שנים רבות.

בעוד שהחברה רשמה הישגים כבירים השנה, הדרך להסרה מלאה של מפקחי הבטיחות מהמושבים עדיין נבחנת בשטח.