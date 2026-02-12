כיכר השבת
סוף עידן הנהגים

תיעוד ויראלי: נהג משחק בזמן נהיגה - אילון מאסק: "כן, עד סוף השנה

סרטון ויראלי של נהג משחק בתוך ה-סייברטראק שלו בזמן שהרכב בנהיגה עצמית הכה גלים ברשת | אילון מאסק הגיב לתיעוד והבטיח כי היכולת לשחק במשחקי וידאו בזמן נסיעה תהיה זמינה רשמית תוך 3 עד 6 חודשים (חדשות בעולם)

1תגובות
הנהג משחק בזמן הנהגיה
הנהג משחק בזמן הנהגיה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הנהג משחק בזמן הנהגיה (צילום: רשתות חברתיות)

מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, הציב יעד חדש ומעורר מחלוקת: היכולת של נהגים לשחק במשחקי וידאו בזמן שהרכב נמצא במצב נהיגה עצמית מלאה. על פי דבריו של מאסק, יכולת זו עשויה להיות זמינה רשמית בתוך שלושה עד שישה חודשים בלבד, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים בערים ובמדינות השונות.

ההצהרה הגיעה בתגובה לסרטון ויראלי שבו נראה נהג משחק ב-"Grand Theft Auto" בתוך ה- סייברטראק שלו תוך שימוש במערכת ה-FSD. למרות האופטימיות של מאסק, טסלה מבהירה כי המערכת אינה אוטונומית לחלוטין כיום, וכי הנהגים עדיין נושאים באחריות וחייבים להיות מוכנים להשתלט על הרכב בכל רגע.

הצעד מגיע על רקע התקדמות משמעותית של טסלה בתחום האוטונומיה, הכוללת את השקת פלטפורמת ה-Robotaxi באוסטין שבטקסס ביוני האחרון, ושירות דומה שהושק לאחרונה באזור המפרץ בקליפורניה. עם זאת, חשוב לזכור כי מאסק סיפק בעבר לוחות זמנים אופטימיים שלא התממשו במלואם, כשהבטיח רכבים אוטונומיים לחלוטין "עד סוף השנה" במשך שנים רבות.

בעוד שהחברה רשמה הישגים כבירים השנה, הדרך להסרה מלאה של מפקחי הבטיחות מהמושבים עדיין נבחנת בשטח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הבנאדם יכול לנהוג "על באמת", את זה הוא משאיר לאוטונמי והןא נוהג במשחק... דור מסכן
דוב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר