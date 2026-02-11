דם על השלג: כך קרסה ההבטחה של ראש העיר ממדאני

שער ה“ניו יורק פוסט” ( צילום: מסך )

אמש (שלישי) שער ה־ניו יורק פוסט לא הותיר מקום לספק: באותיות ענק נכתב “טרגדיה מעשה ידיו”, ומתחתיה הכיתוב הקשה – “האדם ה־18 נמצא מת בקור המקפיא, בזמן שממדאני מתעקש שאיש לא יוכרח להיכנס פנימה”. זה כבר לא רק סיקור חדשותי; זה כתב אישום ציבורי שמופנה ישירות ללשכת ראש העיר זוהראן ממדאני.

מאחורי הכותרת הדרמטית עומדים הנתונים המטלטלים: מאז סופת החורף ב־24 בינואר התקבלו 1,183 פניות למוקד 311 בבקשה לסייע לחסרי בית, אך 96% מהקריאות לא הסתיימו בהתערבות בפועל. ב־850 מקרים לא הצליחו הצוותים לאתר את האדם שעליו דווח, וב־250 מקרים נוספים אותרו חסרי הבית אך סירבו להצעות הסיוע. רק 20 בני אדם קיבלו שירותים כמו דיור זמני או טיפול נפשי.

השלג ברחובות ( צילום: רשתות חברתיות )