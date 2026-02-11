דם על השלג: כך קרסה ההבטחה של ראש העיר ממדאני

אמש (שלישי) שער ה־ניו יורק פוסט לא הותיר מקום לספק: באותיות ענק נכתב “טרגדיה מעשה ידיו”, ומתחתיה הכיתוב הקשה – “האדם ה־18 נמצא מת בקור המקפיא, בזמן שממדאני מתעקש שאיש לא יוכרח להיכנס פנימה”. זה כבר לא רק סיקור חדשותי; זה כתב אישום ציבורי שמופנה ישירות ללשכת ראש העיר זוהראן ממדאני.
מאחורי הכותרת הדרמטית עומדים הנתונים המטלטלים: מאז סופת החורף ב־24 בינואר התקבלו 1,183 פניות למוקד 311 בבקשה לסייע לחסרי בית, אך 96% מהקריאות לא הסתיימו בהתערבות בפועל. ב־850 מקרים לא הצליחו הצוותים לאתר את האדם שעליו דווח, וב־250 מקרים נוספים אותרו חסרי הבית אך סירבו להצעות הסיוע. רק 20 בני אדם קיבלו שירותים כמו דיור זמני או טיפול נפשי.
במקביל, הבודק הרפואי של העיר העיד כי לפחות 15 מתוך 18 מקרי המוות שאירעו ברחובות בתקופת הקור נקשרו ישירות להיפותרמיה. המספרים הללו מעניקים משנה תוקף לביקורת החריפה כלפי המדיניות שהוביל ממדאני – מדיניות שלפיה כפיית פינוי למקלטים תיעשה רק כמוצא אחרון, לצד הוראה להפסיק את פירוק מאהלי הרחוב.
עבור ראש העיר, שנבחר בין היתר על בסיס הבטחה לנהל עיר “שלא משאירה איש מאחור”, מדובר ברגע פוליטי מכריע. בקמפיין שלו התחייב לחזק את מערך המקלטים, לשפר את התגובה למצבי חירום ולהציב את חסרי הבית בראש סדר העדיפויות.
0 תגובות