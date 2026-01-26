כיכר השבת
אמריקה קפאה בזמן

כשמפלי הניאגרה קפאו: תיעודים מהסופה שמשתקת את ארה"ב | צפו

שיבושי ענק ב-34 מדינות: סופת "פרן" משתקת את ארה"ב עם מיליון מנותקי חשמל ומניין הרוגים שעולה בשיא החורף | מניו מקסיקו ועד ניו אינגלנד, המדינה נאבקת בקור קיצוני שגורם לעצים להתפוצץ ומשאיר את נמלי התעופה המרכזיים שוממים לחלוטין (חדשות בעולם)

1תגובות
מפלי הניאגרה קפואים (צילום: רשתות חברתיות)

מחוף לחוף, מקסיקו החדשה ועד ניו אינגלנד, נאבקת באחת מסופות החורף העוצמתיות והנרחבות ביותר שידעה בשנים האחרונות. הסופה "פרן" (Fern), המשתרעת על פני כ-3,200 קילומטרים, הביאה עמה שילוב קטלני של שלג כבד, גשם קופא וטמפרטורות צוללות. למעלה מ-213 מיליון בני אדם מצאו את עצמם תחת אזהרות מזג אוויר, כשהטמפרטורות צנחו לרמות היסטוריות כמו בעיירה קופנהגן שבמדינת ניו יורק, נרשם שיא של מינוס 45 מעלות צלזיוס.

ספגטי שקפא למוות (צילום: מסך)

בזמן שבניו יורק ובוושינגטון נראו מראות "יפים" של גולשי סנובורד ליד גבעת הקפיטול ואנדרטת לינקולן, בדרום ארצות הברית המצב הפך לדרמטי ומסוכן. במיסיסיפי, התושבים דיווחו על צלילים מפחידים של עצים שנשברים ו"מתפוצצים" תחת כובד הקרח. "שאלוקים ירחם עלינו", כתבה תושבת העיר קורינת' שנותרה נצורה בביתה. בטנסי ובמיסיסיפי, מאות אלפי בתים נותרו ללא חשמל לאחר שקווי מתח קרסו כמו קיסמים.

הסופה הביאה לשיתוק כמעט מוחלט של התחבורה. למעלה מ-12,000 טיסות בוטלו ביום ראשון אחד, נתון שמתקרב לשיאי הביטולים שנראו רק בשיא מגפת הקורונה. נמל התעופה הלאומי רונלד רייגן בוושינגטון נאלץ לבטל את כל 820 הטיסות המתוכננות שלו. אפילו רשת "וופל האוס" (Waffle House), הידועה בכך שהיא נשארת פתוחה גם באסונות הקשים ביותר, נאלצה לסגור סניפים בג'ורג'יה – סימן מובהק לחומרת המצב.

השלג ברחובות (צילום: רשתות חברתיות)
כאחד האדם - ראש עיריית ניו יורק מפלס את השלג (צילום: רשתות חברתיות)

מתחת למעטה הלבן והיפה, הסופה גבתה מחיר כבד. לפחות שבעה בני אדם איבדו את חייהם, ביניהם חמישה בניו יורק שנמצאו בחוץ כשהטמפרטורות צללו.

ובזמן שרוב המדינה נאבקה בקיפאון, פלורידה הציגה מציאות אחרת לגמרי. באורלנדו נמדדו 30 מעלות צלזיוס (86 מעלות פרנהייט), ותושבים נצפו לוגמים יין על הרציפים בשמש, מנותקים לחלוטין מהסיוט הלבן של שכניהם בצפון.

כעת, כשהשלג והקרח ממשיכים להיערם, אמריקה נותרת בהמתנה. השירות המטאורולוגי מזהיר כי הקור הקיצוני שבא בעקבות הסופה יקשה על מאמצי השיקום, והקרח שכיסה את המדינה עלול להישאר למשך ימים ארוכים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
באיזו טמפרטורה קופאים מפלי הויאגרה / מעניין .
שיע

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר