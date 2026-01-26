כשמפלי הניאגרה קפאו: תיעודים מהסופה שמשתקת את ארה"ב | צפו

מחוף לחוף, מקסיקו החדשה ועד ניו אינגלנד, ארצות הברית נאבקת באחת מסופות החורף העוצמתיות והנרחבות ביותר שידעה בשנים האחרונות. הסופה "פרן" (Fern), המשתרעת על פני כ-3,200 קילומטרים, הביאה עמה שילוב קטלני של שלג כבד, גשם קופא וטמפרטורות צוללות. למעלה מ-213 מיליון בני אדם מצאו את עצמם תחת אזהרות מזג אוויר, כשהטמפרטורות צנחו לרמות היסטוריות כמו בעיירה קופנהגן שבמדינת ניו יורק, נרשם שיא של מינוס 45 מעלות צלזיוס.

בזמן שבניו יורק ובוושינגטון נראו מראות "יפים" של גולשי סנובורד ליד גבעת הקפיטול ואנדרטת לינקולן, בדרום ארצות הברית המצב הפך לדרמטי ומסוכן. במיסיסיפי, התושבים דיווחו על צלילים מפחידים של עצים שנשברים ו"מתפוצצים" תחת כובד הקרח. "שאלוקים ירחם עלינו", כתבה תושבת העיר קורינת' שנותרה נצורה בביתה. בטנסי ובמיסיסיפי, מאות אלפי בתים נותרו ללא חשמל לאחר שקווי מתח קרסו כמו קיסמים.

הסופה הביאה לשיתוק כמעט מוחלט של התחבורה. למעלה מ-12,000 טיסות בוטלו ביום ראשון אחד, נתון שמתקרב לשיאי הביטולים שנראו רק בשיא מגפת הקורונה. נמל התעופה הלאומי רונלד רייגן בוושינגטון נאלץ לבטל את כל 820 הטיסות המתוכננות שלו. אפילו רשת "וופל האוס" (Waffle House), הידועה בכך שהיא נשארת פתוחה גם באסונות הקשים ביותר, נאלצה לסגור סניפים בג'ורג'יה – סימן מובהק לחומרת המצב.