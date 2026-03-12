טראמפ מזעזע את ארה"ב: "איראן מפעילה תאי טרור במדינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח את קצב ניהול המערכה הצבאית נגד איראן, אך במקביל הזהיר כי בארצות הברית פועלים תאי טרור רדומים שיש לעקוב אחריהם ולטפל בהם.

בשיחה עם עיתונאים אמר טראמפ כי הוא עודכן לגבי התרעות וחששות לפיגועים. לדבריו, ייתכן שחלק מהאנשים המסוכנים שנמצאים כעת בארצות הברית נכנסו למדינה בתקופת ממשלו של ג׳ו ביידן.

“הרבה אנשים נכנסו דרך ביידן עם הגבול הפתוח והטיפשי שלו, אבל אנחנו יודעים איפה רובם נמצאים. יש לנו עין על כולם, אני חושב”, התבטא טראמפ, והוסיף: “הם נכנסו דרך מדיניות הגבולות הפתוחים של סליפי ג׳ו ביידן, הנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו".

בהמשך דבריו התייחס טראמפ גם למלחמה נגד איראן ואמר כי היא מתנהלת בצורה יוצאת דופן. לדבריו, “המלחמה עצמה מתנהלת ברמה שאף אחד לא ראה בעבר. זה די מדהים לראות”.

נחיל רחפנים על קליפורניה

כאשר נשאל על מסמך אזהרה של רשויות אכיפת החוק שהודלף בנוגע לאפשרות שאיראן תנסה לבצע מתקפת נקמה באמצעות נחיל רחפנים שישוגר מסירה מול חופי קליפורניה, השיב טראמפ כי הנושא נמצא בבדיקה. לדבריו, “זה נמצא בחקירה, אבל יש הרבה דברים שקורים, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתמודד איתם כשהם מגיעים”.