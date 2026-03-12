כיכר השבת
טראמפ מזעזע את ארה"ב: "איראן מפעילה תאי טרור במדינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר כי במדינה פועלים תאי טרור רדומים שיש לטפל בהם | הנשיא נשאל גם על מסמך שהודלף, בנוגע לאפשרות שאיראן תנסה לבצע מתקפת נקמה באמצעות נחיל רחפנים בקליפורניה (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ שיבח את קצב ניהול המערכה הצבאית נגד איראן, אך במקביל הזהיר כי בארצות הברית פועלים תאי רדומים שיש לעקוב אחריהם ולטפל בהם.

בשיחה עם עיתונאים אמר כי הוא עודכן לגבי התרעות וחששות לפיגועים. לדבריו, ייתכן שחלק מהאנשים המסוכנים שנמצאים כעת בארצות הברית נכנסו למדינה בתקופת ממשלו של ג׳ו ביידן.

“הרבה אנשים נכנסו דרך ביידן עם הגבול הפתוח והטיפשי שלו, אבל אנחנו יודעים איפה רובם נמצאים. יש לנו עין על כולם, אני חושב”, התבטא טראמפ, והוסיף: “הם נכנסו דרך מדיניות הגבולות הפתוחים של סליפי ג׳ו ביידן, הנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו".

בהמשך דבריו התייחס טראמפ גם למלחמה נגד ואמר כי היא מתנהלת בצורה יוצאת דופן. לדבריו, “המלחמה עצמה מתנהלת ברמה שאף אחד לא ראה בעבר. זה די מדהים לראות”.

נחיל רחפנים על קליפורניה

כאשר נשאל על מסמך אזהרה של רשויות אכיפת החוק שהודלף בנוגע לאפשרות שאיראן תנסה לבצע מתקפת נקמה באמצעות נחיל רחפנים שישוגר מסירה מול חופי קליפורניה, השיב טראמפ כי הנושא נמצא בבדיקה. לדבריו, “זה נמצא בחקירה, אבל יש הרבה דברים שקורים, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתמודד איתם כשהם מגיעים”.

אילוסטרציה

טראמפ הוסיף כי מדינות רבות בעולם הביעו תמיכה בדרך שבה מנוהלת המערכה נגד איראן. לדבריו, “המלחמה מתנהלת בצורה טובה יותר מכל מה שמישהו אי פעם ראה, וזה לא רק אני אומר את זה. מדינות גדולות וחזקות אמרו לי שמעולם לא ראו דבר כזה”.

האזהרה מפני אפשרות של מתקפת כטב״מים בקליפורניה אינה חדשה, והיא הופיעה לראשונה כבר בפברואר. עם זאת, גורמי אכיפה בארצות הברית חידשו לאחרונה את המעקב בנושא בעקבות איומי נקמה מצד איראן נגד ארצות הברית וישראל.

