"אוכל לתקן את הגג"

"ניצח את השיטה" | אדם זכה בלוטו - פעמיים בפחות מחודש

ריצ'רד מאוהיו שבר את כל חוקי ההסתברות וזכה בלוטו פעמיים בפחות מחודש | אך בזמן שהפנטזיה חולמת על מותרות וכרטיס יציאה לחופש, המציאות מנחיתה אגרוף לבטן: הנס הסטטיסטי הזה יממן בסך הכל גג רעפים חדש | ניצחון נדיר על השיטה, שמסתיים במאבק ההישרדות הבנאלי של מעמד הביניים (בעולם)

הזוכה המאושר (צילום: Ohio Lottery)

זכייה כפולה בלוטו, בתוך פחות מחודש, היא אירוע ששובר את חוקי הסטטיסטיקה. ריצ'רד, תושב ברונסוויק שבאוהיו, הצליח לעשות זאת באותה תחנת דלק מקומית (Valero ברחוב סנטר). ב-28 במרץ הוא זכה ב-5,000 דולר מכרטיס גירוד מסדרת "Ultimate $5,000,000", וב-24 באפריל זכה ב-10,000 דולר נוספים מכרטיס "Billion".

אך החלק המעניין של הסיפור מגיע בסופו. הפנטזיה של כולנו על זכייה בלוטו פונה מיד למחוזות של מותרות, אנחנו מדמיינים דירת פאר או רכבי יוקרה בחניה. אולם במציאות, אפילו כשהאדם הפשוט מנצח את המערכת כנגד כל הסיכויים, הכסף אינו קונה לו כרטיס יציאה אל החופש. ריצ'רד הודיע לרשויות הלוטו שאת כספי הזכייה ייעד למטרה אחת ויחידה: החלפת גג הרעפים בביתו. נס אקראי ונדיר, שמתורגם בסופו של יום למאבק ההישרדותי ולתחזוקה הפשוטה של החיים עצמם.

