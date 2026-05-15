"ניצח את השיטה" | אדם זכה בלוטו - פעמיים בפחות מחודש

זכייה כפולה בלוטו, בתוך פחות מחודש, היא אירוע ששובר את חוקי הסטטיסטיקה. ריצ'רד, תושב ברונסוויק שבאוהיו, הצליח לעשות זאת באותה תחנת דלק מקומית (Valero ברחוב סנטר). ב-28 במרץ הוא זכה ב-5,000 דולר מכרטיס גירוד מסדרת "Ultimate $5,000,000", וב-24 באפריל זכה ב-10,000 דולר נוספים מכרטיס "Billion".

אך החלק המעניין של הסיפור מגיע בסופו. הפנטזיה של כולנו על זכייה בלוטו פונה מיד למחוזות של מותרות, אנחנו מדמיינים דירת פאר או רכבי יוקרה בחניה. אולם במציאות, אפילו כשהאדם הפשוט מנצח את המערכת כנגד כל הסיכויים, הכסף אינו קונה לו כרטיס יציאה אל החופש. ריצ'רד הודיע לרשויות הלוטו שאת כספי הזכייה ייעד למטרה אחת ויחידה: החלפת גג הרעפים בביתו. נס אקראי ונדיר, שמתורגם בסופו של יום למאבק ההישרדותי ולתחזוקה הפשוטה של החיים עצמם.