כיכר השבת
מתיחות חבויה

כאוס בפסגת שי-טראמפ: העיתונאים פרצו בכוח לארוחה החגיגית | צפו בתיעוד

מהומה נרשמה בכניסה לאולם הכינוסים בו התארחו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומקבילו המנהיג הסיני שי ג'ינפינג | לפי הדיווחים, התקשורת פרצה לאולם בניגוד להנחיות, מה שיצר כאוס למספר דקות | הנשיא הסיני שיגר איום מרומז כלפי ארה"ב, במקביל לאיחולי בריאות לנשיא טראמפ

המהומה בכניסה לאולם
המהומה בכניסה לאולם

נשיא סין שי ג'ינפינג הזהיר היום (חמישי) את הנשיא כי המדינות עלולות להידרדר לעימות צבאי אם סוגיית טאיוואן לא תנוהל בזהירות. הדברים נאמרו במהלך פסגה רבת רושם ב, שכללה ארוחת ערב ממלכתית חגיגית בהיכל הגדול של העם, אליה הגיע טראמפ במסגרת ביקורו הרשמי בסין.

למרות האווירה החגיגית, נרשמו רגעי מהומה כאשר צוותי תקשורת וכתבים ניסו לפרוץ למתחם שיועד למנהיגים בלבד בזמן הכניסה לאולם האירועים. כוחות האבטחה המקומיים פעלו להרחיק את הכתבים מהמקום כדי לאפשר את המשך הטקס המתוכנן, במה שתואר כרגע של אי-סדר בתוך לוח זמנים מוקפד ונוקשה.

במהלך השיחות הסגורות הדגיש המנהיג הסיני כי טאיוואן היא הנושא הרגיש ביותר ביחסי המדינות. "אם הנושא יטופל כראוי, היחסים הבילטראליים יהנו מיציבות כוללת. אחרת, שתי המדינות יחוו התנגשויות ואפילו עימותים, מה שיעמיד את מערכת היחסים כולה בסכנה גדולה", כך על פי הדיווח הרשמי של סוכנות הידיעות הסינית "שינחואה".

הנשיא טראמפ, מצידו, בחר להדגיש את הקשר האישי בין המנהיגים ואת הפוטנציאל הכלכלי של המפגש. "הקשר בין סין ל הולך להיות טוב יותר מאי פעם", הצהיר טראמפ בפתח דבריו והוסיף בפני מארחו: "אתה מנהיג גדול, לפעמים אנשים לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אני אומר זאת בכל מקרה".

שי סיכם את עמדתו לגבי השותפות בין המעצמות בציינו כי "כשאנחנו משתפים פעולה, שני הצדדים מרוויחים; כשאנחנו מתעמתים, שני הצדדים סובלים". הפסגה צפויה להימשך גם מחר, כאשר המנהיגים ידונו בהסכמי סחר ובמאמצים להרגעת המתיחות הביטחונית במזרח התיכון ובאסיה.

במהלך הארוחה החגיגית, כינה טראמפ את שי "ידידי", האחרון הרים כוס לבריאותו של הנשיא טראמפ והצלחתן של שתי המדינות.

שי ג'ינפינג מרים כוס לחיי אורחו
שי ג'ינפינג מרים כוס לחיי אורחו
