ההלם של פוקס ניוז בסין: נלכדו ברשת של המפלגה הקומוניסטית

בזמן שדונלד טראמפ צעד על השטיח האדום בבייג'ינג, המערכת הסינית כבר סימנה את ה"יריבים" הבאים שלה – דווקא מתוך המשלחת שליוותה אותו | עיתונאים מהמשלחת חשבו שהם רק חונים לרגע בצד הדרך, אבל בסין של היום, לכל רגע יש מחיר דיגיטלי מיידי ובלתי נמנע (חדשות בעולם)

כתב פוקס ניוז ורחפן משטרתי מקומי - ביקור טראמפ בסין (צילום: ד"ש)

בעוד הנשיא והנשיא שי ג'ינפינג מחליפים לחיצות ידיים חמות ודנים ב"שותפות ולא יריבות" צוות של רשת "פוקס ניוז" חווה על בשרו את הצד האפל של הטכנולוגיה הסינית. הנהג של הכתבים האמריקאים חנה באופן לא חוקי למשך שתי דקות בלבד.

עוד לפני שהספיק להתמקם, הופיעה על צג הטלפון שלו הודעה רשמית: קנס של 40 דולר שנופק אוטומטית על ידי מצלמות המעקב של המפלגה הקומוניסטית.

רחפני משטרה בסין

עבור האמריקאים, שמתקשים לעכל את מושג ה"דירוג החברתי" והמעקב הצמוד אחרי אזרחים, המפגש הזה היה הלם תרבותי.

המציאות ברחובות מבהירה שאין מקום למקריות: רחפנים משטרתיים חמושים בבינה מלאכותית מפטרלים מעל הכבישים, מצלמים לוחיות רישוי ושולחים דוחות באופן אוטונומי לחלוטין. הם אינם רק "מצלמות מעופפות" – מדובר במערך המחובר למאגר הנתונים הלאומי, המסוגל לבצע זיהוי פנים מגובה רב ולזהות "התקהלויות חריגות" ללא מגע יד אדם.

הדרמה לא מסתיימת בתיעוד. הרחפנים הללו מצוידים ברמקולים עוצמתיים שנועדו "לנזוף" בעוברי אורח ולהרתיע אותם פסיכולוגית בזמן אמת, הכיתוב המופיע על מסכי השליטה הסיניים – "המעשה הבלתי חוקי שלך תועד ונאסף" רק ממחיש את הפער הבלתי נתפס בין הדמוקרטיה המערבית לבין ה"פנאופטיקון" הסיני.

דע מה למעלה ממך עין רואה אוזן שומעת וכל מעשייך בספר נכתבים
דוד

