כיכר השבת
הפך למותג

חליפת הנייקי שמטלטלת את הרשת: רוביו שיחזר את הלוק של מדורו

תמונה אחת מהמטוס הנשיאותי בדרך לסין חשפה סוד שהשאיר את העולם פעור פה | בחירה אופנתית בלתי צפויה של מזכיר המדינה הפכה למסר פוליטי חד כתער נגד הדיקטטור המודח (חדשות בעולם)

מדורו - רוביו (צילום: רשתות חברתיות)

הבוקר (רביעי) פורסמה תמונה רשמית של מזכיר המדינה מרקו רוביו על סיפון ה"אייר פורס 1", בעודו עושה את דרכו לסין ללוות את הנשיא דונלד טראמפ בפגישה דיפלומטית עם נשיא סין, שי ג'ינפינג.

בתמונה, ששותפה על ידי מנהל התקשורת של הבית הלבן סטיבן צ'ונג, נראה רוביו לובש חליפת ספורט אפורה של חברת "נייקי" מדגם Tech Fleece.

הבחירה בלבוש זה לא הייתה מקרית: מדובר באותו דגם מדויק שלבש ניקולאס מדורו ברגע השפל הגדול ביותר שלו – מעצרו הדרמטי בקראקס על ידי כוחות צבא ב-3 בינואר האחרון. צ'ונג אף הוסיף עקיצה ישירה כשכתב ברשת X: "המזכיר רוביו מציג לראווה את ה-Nike Tech 'ונצואלה'!", בצירוף אימוג'י צוחק.

התמונה הפכה מיד לוויראלית והציתה מחדש את הלעג סביב נפילתו של המנהיג הוונצואלי, שמאז מעצרו הפך הטרנינג האפור שלבש לסמל ויראלי לממים ותחפושות ברחבי העולם.

עבור רוביו, בן למהגרים קובנים ואחד המבקרים החריפים ביותר של משטר מדורו לאורך השנים, המעשה נתפס כניצחון פוליטי מופגן וכדרך להזכיר לעולם את סופו של המנהיג אותו כינה "בלתי לגיטימי".

ארה"ב, נייקי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

