טרור אקוסטי: הרחוב שמבלבל את כל הרכבים האוטונומיים | צפו

תושבים בשכונה שקטה במזרח לונדון מתלוננים על מטרד חריג שנגרם מרכבים אוטונומיים, שמתקשים לנווט ברחוב צר ללא מוצא. כך לפי דיווח בעיתון הבריטי 'טיימס'.

על פי הדיווח, הרכבים, השייכים לחברת ויימו, נכנסים שוב ושוב לרחוב בשם אלדר סטריט בשכונת שורדיץ’, אך נתקעים בסופו בשל מחסום מתכתי שמונע מעבר. מאחר שהרחוב צר מאוד ואינו מאפשר סיבוב, הרכבים נאלצים לנסוע אחורה לאורך כל הרחוב תוך הפעלת אזעקה חזקה שמתוארת על ידי התושבים כ"קולנית יותר מצופר רגיל".

תושבת המקום, ג’ני בלאק, סיפרה כי כאשר פנתה לאחד הנהגים האנושיים שנמצאים ברכבים במסגרת שלב הניסוי, ושאלה מדוע נכנסו לרחוב למרות השילוט הברור שמדובר ברחוב ללא מוצא, הוא השיב כי מדובר ביום העבודה הראשון שלו.

תושבים נוספים טוענים כי הרעש הפך לבעיה חמורה במיוחד, מאחר שמדובר באזור שבו חל איסור על התקנת חלונות מבודדי רעש מודרניים, ולכן אזעקת הרוורס החזקה נשמעת היטב בתוך הבתים, לעיתים גם בשעות הלילה המוקדמות.

תושב נוסף בשם כריס לויד פרסם תיעודים של הרכבים כשהם נסוגים לאחור תוך השמעת האזעקה, ותהה מדוע הם ממשיכים עד קצה הרחוב למרות שהמחסום נראה בבירור כבר מהכניסה.

בעקבות תלונות התושבים, מסרה החברה כי היא מגבילה את יכולת הרכבים להיכנס לרחוב המדובר. עוד הבהירו כי “במסגרת ההכנה לפעילות אוטונומית מלאה בלונדון אנו בודקים את המערכת ברחבי העיר, אך כעת הוגבלה הכניסה לרחוב זה בעקבות משוב מהתושבים”