תיעוד מצמרר: נהג חטוף פירק זוג פושעים שפתחו באש

רחובות העיר גזיאנטפ שבטורקיה הפכו לזירת קרב של ממש, כאשר נהג מונית בן 58 מצא את עצמו בלב ליבה של דרמת בני ערובה מטלטלת. מה שהחל כנסיעה שגרתית הפך לסיוט כאשר הנהג נחטף באיומי רובה ציד על ידי זוג פושעים – סמיה ט. בן ה-31 ושותפתו גולבהר בת ה-36.

במהלך מרדף משטרתי סוער שנמשך מאזור ארבאן ועד למבואות העיר בשכונת שהיטקאמיל, החשודים לא היססו ופתחו באש חיה מתוך המונית הנוסעת לעבר השוטרים שדלקו אחריהם. הנהג המבוגר, שהיה נתון תחת איומים מתמידים, אולץ לנווט את הרכב במהירות תחת הוראות החוטף, בעוד קליעים נורים סביבו לעבר כוחות הביטחון.

הנהג מונית משיב מלחמה - צילום: רשתות חברתיות