תיעוד מצמרר: נהג חטוף פירק זוג פושעים שפתחו באש

רחובות העיר גזיאנטפ שבטורקיה הפכו לזירת קרב של ממש, כאשר נהג מונית בן 58 מצא את עצמו בלב ליבה של דרמת בני ערובה מטלטלת. מה שהחל כנסיעה שגרתית הפך לסיוט כאשר הנהג נחטף באיומי רובה ציד על ידי זוג פושעים – סמיה ט. בן ה-31 ושותפתו גולבהר בת ה-36.
במהלך מרדף משטרתי סוער שנמשך מאזור ארבאן ועד למבואות העיר בשכונת שהיטקאמיל, החשודים לא היססו ופתחו באש חיה מתוך המונית הנוסעת לעבר השוטרים שדלקו אחריהם. הנהג המבוגר, שהיה נתון תחת איומים מתמידים, אולץ לנווט את הרכב במהירות תחת הוראות החוטף, בעוד קליעים נורים סביבו לעבר כוחות הביטחון.
שיאה של הדרמה הגיע כאשר המשטרה הצליחה לבסוף לחסום את דרכה של המונית. ברגע גורלי אחד, שהיה עלול להסתיים במרחץ דמים, החשוד התכונן לירות מטווח קרוב לעבר השוטרים שהתקרבו לרכב.
בתושייה יוצאת דופן ובחירוף נפש, נהג המונית האמיץ הבין שזהו רגע האמת; הוא זינק על החוטף, נאבק עמו בתוך חלל הרכב הצפוף והצליח לחטוף את הנשק מידיו בדיוק כשהוא עמד ללחוץ על ההדק.
האירוע הדרמטי הסתיים במעצרם של שני החשודים, בעוד נהג המונית, שהוכתר כגיבור היום, יצא מהתופת עם פציעות קלות בלבד. הודות לפעולה הנועזת של הנהג, נמנע אסון כבד בנפש. רשויות החוק בטורקיה ממשיכות בחקירת האירוע שהותיר מדינה שלמה פעורת פה.
