כיכר השבת
לא שגרתי

הקוף האנושי: האיש שתועד כשהוא קופץ בקלילות בין העצים | צפו

אנתוני דניס, מתרגל פארקור ותיק מצרפת, מציג תיעודים מרשימים של אימונים בשטחים טבעיים | כל מה שצריך לדעת על תחום הפארקור ומקורותיו (מעניין)

אנתוני דניס מציג פעלולים מרשימים על עצים

צרפתי בשם אנתוני דניס, מתרגל פארקור ותיק שמקדיש למעלה מ-20 שנה לאימון בתחום, פרסם תיעודים מרשימים שלו ברשת.

בסרטונים ניתן לראות אותו מבצע תרגילים מורכבים בשטחים פתוחים, כאשר הוא קופץ בין עצים, נאחז בענפים ומבצע מעברים מהירים ורציפים בין נקודות שונות בשטח טבעי.

התיעודים מציגים סגנון תנועה זורם במיוחד המזוהה עם עולם הפארקור, תוך שילוב של קפיצות מדויקות, שליטה בגוף וניצול הסביבה הטבעית כמעין מסלול מכשולים חי.

מהו פארקור?

פארקור הוא תחום אימון פיזי המבוסס על מעבר יעיל ומהיר בין מכשולים בסביבה, תוך שימוש בקפיצות, טיפוס, ריצה ונחיתות מדויקות. מטרת השיטה היא להתגבר על מכשולים בצורה חלקה ככל האפשר, תוך שליטה מלאה בגוף ושימוש יצירתי בסביבה העירונית או הטבעית.

התחום התפתח בצרפת בסוף המאה ה-20 והפך בשנים האחרונות לתופעה עולמית, בעיקר בזכות סרטונים ברשתות החברתיות המציגים מתאמנים המבצעים תרגילים מורכבים במרחבים שונים.

סרטוניו של דניס מצטרפים לגל רחב של תכנים ויראליים בתחום, שממשיכים לעורר עניין סביב גבולות היכולת האנושית בתנועה חופשית ובשליטה בגוף.

טבעאימוןעציםקפיצהפארקור

